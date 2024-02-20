精測今年營收年增雙位數 探針卡比重衝4成以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-20 13:09

測試介面廠精測 (6510-TW) 總經理黃水可今 (20) 日召開法說會，表示，手機需求回溫向上，加上過去耕耘的 AI/HPC 開始發酵，今年探針卡營收將顯著成長，佔整體營收比重將超過 4 成，超越先前高點，有助毛利率回升，今年營收也朝年增雙位數目標前進。

黃水可指出，今年除了手機需求回溫，也因為 AI 手機銷售表現佳，每家手機晶片業者都陸續導入 AI，還有 HPC、Wi-Fi 7、驅動 IC、SSD Controller 等，都帶動探針卡需求，帶動高毛利的探針卡營收佔比拉高。

精測探針卡營收比重高峰最高達 40%，去年約 29%，預期今年在各應用發酵下，今年將一舉超過 40%，超越先前高峰，持續以 50% 為目標，有助毛利率回到 50-55% 的區間。

黃水可指出，精測 AI/HPC 主要以北美與中國客戶為主，儘管現階段 AI/HPC 量能相對小，出貨套數約個位數，但其採用高 Pin count 數，單價相當高，是營收成長一大動能，目前接單已看至 4、5 月份。