精測去年Q4本業轉盈 全年每股小賺0.99元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-19 18:25

中華精測 (6510-TW) 今 (19) 日公布去年財報，去年第四季探針卡業績回溫，帶動本業轉盈，稅後純益 0.17 億元，季增 60.2%，年減 90%，每股稅後純益 0.53 元，全年仍受智慧型手機庫存去化影響，全年僅小賺 0.99 元，為歷史新低。

精測去年第四季營收 7.72 億元，季增 12%，年減 33%，毛利率 49.8%，季增 1 個百分點，年減 1.3 個百分點，營益率 2%，較前季轉正，年減 14 個百分點，稅後純益 0.17 億元，季增 60.2%，年減 90%，每股稅後純益 0.53 元。

精測去年全年營收 28.84 億元，年增 7.95%，毛利率 48.23%，年減 3.9 個百分點，營益率 - 1.83%，較前年轉負，稅後純益 0.33 億元，年減 95.77%，每股稅後純益 0.99 元。

精測指出，去年全球半導體產業鏈面臨終端消費力道不足，智慧型手機拉貨動能疲弱，晶片庫存去化速度低於預期，影響公司去年表現，不過，公司仍持續跟著客戶調整產品策略，帶動去年第四季營收攀升至全年最高峰。

展望今年，精測認為，半導體產業鏈持續去化庫存，另方面受惠生成式 AI 應用快速發展，公司也推出 AI 手機、AI 電腦等 AI 新應用相關晶片之高速大電流晶圓級測試探針卡，帶動今年 1 月探針卡業績成長。