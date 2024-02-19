〈台幣〉匯市觀望氣氛轉強 收31.395元 貶值2.5分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 17:05

由於美國降息的腳步可能延後，新台幣今 (19) 日一度再度貶破 31.4 元價位，最低來到 31.402 元，貶值 3.2 分，終場收在 31.395 元，貶值 2.5 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.35 億美元，匯市觀望氣氛轉強。

FOMC 會議記錄將於 2 月 22 日公布，主要亞幣陷入整理，新台幣以 31.36 元、升值 1 分開出後，升貶互見，最低再破 31.4 元價位至 31.402 元，終場收在 31.395 元，貶值 2.5 分，全日高低價差 6.2 分。

觀察主要亞幣變動，韓元貶值 0.2%，新台幣貶 0.08%，而日圓升值約 0.2%，泰銖升逾 0.15%，星元也升近 0.1%，港幣橫盤整理。

今年 FOMC 投票委員、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，支持今夏某個時點開始降息，今年將降息 2 次。

而同樣握有今年投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則認為，今年降息 3 次是合理的基本情境。