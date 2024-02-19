國泰世華星分行首簽綠色貿易貸款 海內外永續授信餘額達611億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 14:58

國泰世華銀行表示，新加坡分行去年第四季首度攜手新加坡永續能源領導企業 Apeiron Bioenergy 簽署綠色貿易貸款，額度將全數用於協助 Apeiron 製作再生航空燃料，以行動支持永續航空燃料發展。做為台灣首間簽署赤道原則的金融機構，並響應聯合國永續發展目標，截至 2023 年底，國泰世華海內外永續授信餘額已達到 611 億元。

國泰世華銀指出，新加坡為東南亞轉運樞紐及亞洲金融中心之一，近年推動「新加坡永續航空樞紐藍圖」以及航空業潔淨能源，相較於傳統航機燃料，永續航空燃料可望協助航空運輸業減少約 80% 碳排量，以提高能源管理效率目標。

Apeiron 積極發展各項生物能源解決方案，其營業據點橫跨 10 國，並擁有完整供應鏈，從回收廢棄原料生產生質燃料及終端產品，到倉儲、加工及生質燃料提煉等皆包含在內。自 2017 年起 Apeiron 已回收並供應超過 6 億公升由廢棄食用油製成之生質柴油與再生柴油，其中包含永續航空燃料，累計已減少約 180 萬噸溫室氣體排放。

此外，Apeiron 也恪守各項生態及社會標準，致力實踐生物能源產業的可追溯性原則，同時為確保 Apeiron 收益獲得妥善管理，更參酌亞太區貸款市場公會 (APLMA)、貸款市場協會 (LMA) 以及貸款交易協會 (LSTA) 之綠色授信原則與架構，並獲得專業基金評鑑機構晨星永續評鑑認可。

身為綠色金融領航者，國泰世華銀行遵循國泰金控「環境永續藍圖」零碳營運轉型規劃，承諾 2050 年達到全球據點淨零碳排、金融資產淨零排放等目標，不僅在台灣推行成效卓著深獲肯定，更持續將成功經驗與模式延續拓展至各國據點。