群創首度擴大海外招募 鎖定三大領域人才
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-19 19:56
面板大廠群創 (3481-TW) 積極對內培育跨域菁英，對外鎖定新世代研發、AI、軟體人才，今 (19) 日宣布，將首度擴大海外優秀人才招募，藉此打造多元菁英團隊，致力集團國際佈局發展。
因應組織轉型與擴大海外佈局，群創全力推動「國際多元菁英（Global Talent）計劃」預計招募 100 名海外員工；今年再次啟動海外人才落地計畫，鎖定東南亞人才赴台任職。
群創表示，將提供薪資配套方案與一次性福利補助，包括返鄉機票、免費員工宿舍、購車補助、搬遷補助、電信津貼等，保障國際菁英定期返鄉與安心居住，與海外關鍵人才插旗國際市場。
目前群創集團全球員工涵蓋 29 個國籍，為融合不同背景人才，群創也首創 DEI(Diversity, Equity and Inclusion 多元共融) 專責部門，跨越種族規劃多元國家文化日，強化內部跨文化的溝通能力，提升職場彈性與促進團隊合作。
群創也持續推動校園深耕計畫，大舉延攬醫療、車用及半導體所需人才，鎖定重點科系包含電機、電子、資工、材料、化工及半導體相關學院等，並與多所大專院校合作國際生在台留任及職場體驗計畫。
群創預計 3 月將於各校博覽會安排國內外校園新秀一對一技術交流服務，由專人介紹重點職缺、職涯諮詢、現場面試等提供職涯快速通關通道，並首度提供國際生專屬攤位及一站式服務，預計招募 20 名校園國際生在台工作及實習機會。
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