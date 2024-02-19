群創首度擴大海外招募 鎖定三大領域人才

目前群創集團全球員工涵蓋 29 個國籍，為融合不同背景人才，群創也首創 DEI(Diversity, Equity and Inclusion 多元共融) 專責部門，跨越種族規劃多元國家文化日，強化內部跨文化的溝通能力，提升職場彈性與促進團隊合作。

群創也持續推動校園深耕計畫，大舉延攬醫療、車用及半導體所需人才，鎖定重點科系包含電機、電子、資工、材料、化工及半導體相關學院等，並與多所大專院校合作國際生在台留任及職場體驗計畫。

群創預計 3 月將於各校博覽會安排國內外校園新秀一對一技術交流服務，由專人介紹重點職缺、職涯諮詢、現場面試等提供職涯快速通關通道，並首度提供國際生專屬攤位及一站式服務，預計招募 20 名校園國際生在台工作及實習機會。