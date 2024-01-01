鉅亨網新聞中心 2024-02-17 06:51

黃金價格周五 (16 日) 收高，但因令人失望的通膨數據冷卻美國聯準會 (Fed) 提前降息的預期，黃金價格連續第二周下跌。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2024.1 美元

黃金現貨價上漲 0.4% ，報每盎司 2012.86 美元，但本周下跌約 0.6%。

繼周二公布的美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅超乎預期後，周五數據顯示，美國 1 月生產者價格指數 (PPI) 漲幅也超出預期。

儘管黃金被認為是通膨對沖工具，但高利率仍削弱了不孳息的黃金對投資者的吸引力。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，由於 Fed 不太可能提早至 3 月降息，所以金價恐難升至 2000 美元以上的水準。

美國經濟成長相當強勁，顯示通膨仍會上升，拖延 Fed 降息時間點，不利黃金，Millman 預期金價將進一步跌至 1960 美元的水準。

交易員將美國降息的預期自 3 月推遲至 6 月。根據 CME 聯準會觀察工具，市場目前預期 6 月降息的可能性為 73%。

亞特蘭大 Fed 行長 Raphael Bostic 周四表示，需要更多時間來權衡降息前景。

在實體方面，由於珠寶商為婚禮季節備貨，需求回升，印度的黃金溢價本周升至 4 個多月高位。

其他金屬交易