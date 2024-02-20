台灣金聯平價宅來了！雙北6戶落在千萬以下 市價最低打85折

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 13:00

2024 年台灣金聯平價宅來了！活動將從 2 月 23 日開跑，為期 28 天，總計釋出 88 戶，雙北占 21 戶，其中有 6 戶落在千萬以下，包含深受民眾喜愛的捷運共構宅，全國價格最低落在高雄市旗山區售價 131 萬、18.95 坪的套房，董事長施俊吉表示，此次釋出房源約為市價打 85 折至 95 折，並提供產權清楚、非輻射屋、非海砂屋及非事故屋等四大保證。

台灣金聯今年推出 88 戶平價住宅，其中 71 戶位於六都、占總銷售戶數 80.7%；台北市 10 戶，平均每戶售價 1906 萬元，新北市 21 戶，平均每戶售價 1430 萬元。值得注意的是，北市吳興街屋齡 7 年套房，總價 1275 萬與 1404 萬元，新店中興路屋齡 5 年的 2 房，總價 1233-1258 萬元，

雙北地區共有 6 戶低於 1000 萬元，分別位於台北中山區錦州街，以及新北板橋區、三重區、中和區、汐止區。捷運共構宅方面，台灣金聯今年釋出內湖 1 戶、新北菜寮站 3 戶，鄰近捷運站 600 公尺內有 12 戶。

施俊吉說明，台灣金聯平價宅具有四大亮點，包括優良的區位地段、交通便捷、生活機能、全齡化住宅，涵蓋透天厝、電梯住宅及套房等多元物件可供選擇。民眾若搭配行政院推動的通勤月票 (TPASS) 及新青安貸款等，購屋將可更加輕鬆，像是北北基的民眾，觸角能延伸到北部共同生活圈的桃園市，售價會更加平易近人。

台灣金聯平價住宅今年賞屋及登記時間為 2/23 至 3/21，民眾若選定購買物件，只要持身分證件向該公司繳交 1000 元登記費及 3 萬元保證金，即完成申購登記，且每人不限申購 1 戶；同一物件若有多人登記也不必加價競標，於 4 月 2 日統一集中於台北總公司抽籤，未抽中者無息退還 3 萬元保證金。