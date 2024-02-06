〈房產〉區域內就業人口買盤增 高雄仁武平均房價5年增近63%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-06 09:48

在少子化和人口外流的浪潮下，高雄仁武仍能夠保持人口穩定成長，5 年來人口增加 8.6%，同時，仁武區的平均房價也從每坪 15.9 萬元上漲到每坪 25.9 萬元坪，房價漲幅 62.9%，主要買盤來自就業人口 移居仁武的首購族、換屋族。

由高雄市政府民政局資料顯示，截至 2023 年底仁武區的總人口數達到 9 萬 7,337 人，較 2019 年底的 8 萬 9,595 人增加了 7,742 人，成長幅度 8.6%，同一 期間，仁武區的房價也隨著人口的流入而大幅攀升，由實價登錄揭露，從 2019 年到 2023 年，短短 5 年時間裡，仁武區的平均房價就從每坪 15.9 萬元上漲到 25.9 萬元，房價增幅超過 6 成，漲勢相當驚人。

對此，東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲指出，仁武區房價基期相對較低，地理位置優越，又有豐富的建設題材坐鎮，近年來不僅外來人口蜂擁而至，區域房市交易量能也在持續升溫。主要在最近幾年移居仁武的首購族、換屋族的增加確實愈來愈多，

林雅玲指出，一方面，仁武不管到鳳山、三民、鼓山、左營還是楠梓，都只需要騎車 10 分鐘左右，而且目前仁武區的成交單價仍普遍落在 2 字頭，部分屋齡較高的中古屋甚至還能找到 1 字頭，用在高雄市中心買老屋的價格，就能在仁武買到屋齡更新、屋況更佳、居住環境更優質的物件，CP 值相當高。

同時，高雄仁武區附近也有不少重點項目，包括仁武工業區、仁武航太產業園區、半導體 S 廊帶等，產業的快速發展為當地帶來了大量的外來就業人口，也讓區域房市發展前景更具想像空間。

林雅玲表示，仁武區早期建築以透天厝居多，但最近幾年為控制總價，新建案大多都是小坪數的電梯大樓。 對於有預算考量的首購族來說，他們多數會首選總價 800~1,000 萬元、兩房（含平面車位）的預售屋，除總價親民的優勢外，預售屋的自備款付款壓力也會相對較小。

至於換屋族，換屋族多是因為家庭人口增多或想要改善居住環境，才產生換屋需求，所以他們在挑選物件時，普遍傾向選擇屋齡不超過 20 年且總價落在 1,500-1,800 萬之間的中古透天，而且近年來隨著建商持續在仁武購地推案，未來低總價的中古透天勢必會愈來愈稀有，也突顯這類產品的抗跌保值性。