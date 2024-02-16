美上周初領失業金人數降至21.2萬 寫一個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 00:13

美國勞工部周四 (15 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至一個月低點，表明儘管近期出現一些企業大規模裁員(主要是在科技業和媒體產業)，但申請失業金人數仍在低點徘徊。

美國上周初領失業金人數降至一個月低點。(圖：ZeroHedge)

截至 2 月 10 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.2 萬人，低於市場預期的 21.9 萬人，較修正後前值 22 萬人減少 8 千人，4 周移動平均值報 21.85 萬人。

截至 2 月 3 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.5 萬人，較修正後前值 186.5 萬人增加 3 萬人，高於市場預期的 188 萬人，4 周移動平均值報 187.05 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

在經歷去年假期季節通常的起伏後，初領失業金人數似乎穩定在 21 萬至 22 萬之間的低點。強勁的勞動力市場 (失業率仍處於 3.7% 的極低水準) 幫助推動了穩定的消費者支出。

然而，招聘已經減少且薪資成長已經放緩，這可能有助於聯準會 (Fed) 對抗通膨，也替 Fed 在夏季前降息鋪路，前提是勞動市場進一步降溫。

自去年以來，續領失業金人數穩步上升，表明美國民眾找到新工作的時間更長，現在的水準與新冠疫情前大致相同。