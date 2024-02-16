〈能源盤後〉中東局勢緊繃 供應不確定性升高 油價收高 本周重返漲勢

鉅亨網編譯許家華 2024-02-16 05:32

同時，國際能源署 (IEA) 仍預測今年石油需求的增長將大幅放緩。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.39 美元或 1.8%，收每桶 78.03 美元，自前一日 1.6% 跌幅中返回，且近月 WTI 原油價格本周迄今上漲 1.5%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.26 美元或 1.5%，收每桶 82.86 美元，本周迄今上漲 0.8%。

3 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 2.32 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.82 美元。

3 月交割的天然氣價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 1.58 美元，再創最近月天然氣期貨價格自 2020 年 6 月以來的最低收盤價。

市場驅動力

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，油價仍然非常不穩定，而且上周美國原油庫存意外大增，加劇了油價的波動程度。「中東、經濟和利率存在巨大的不確定性，合理導致了這些重大變化。」

Erlam 認為，油價近期出現更多上行傾向，但總體而言，價格仍處於合理水準，即自通膨角度來看，不會構成擔憂的水準。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布上周(2/9 止) 美國元油庫從增加 1200 萬桶後，WTI 油價連 7 日的漲勢就在當日止步。

XM 投資分析師 Charalampos Pissouros 報告指出，EIA 數據導致原油價格走低，但「由於中東停火談判沒有進展，且兩個 OPEC + 成員國——哈薩克和伊拉克稱將解決超額產量問題 (超過商定的自願減產之範圍)，因此油價任何下降空間都可能有限。」

根據新聞，伊拉克和哈薩克上個月未能完全遵守減產協議，但現已承諾會遵守 OPEC + 石油生產目標。

IEA 周四公布，維持今年石油需求增長在 120 萬桶 / 日不變，較 2023 年的 230 萬桶 / 日下降，理由是經濟成長放緩。總需求量預計平均每日 1.03 億桶。

Velandera Energy Partners 總監 Manish Raj 表示：「沒人相信 IEA 悲觀的預測，因為交易者傾向相信 OPEC 本周初的報告，該報告描繪的需求前景更樂觀。」OPEC 預期今年總需求量預計平均每日 1.044 億桶。

他認為，需求依然強勁、整體股市如此積極且中東局勢依舊緊張，在此環境下，石油分析師很難提出做空石油的理由。

美國天然氣方面，因上周美國供應量降幅低於預期，期貨價格再創 2020 年 6 月以來最低收盤價。