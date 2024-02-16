〈能源盤後〉中東局勢緊繃 供應不確定性升高 油價收高 本周重返漲勢
鉅亨網編譯許家華 2024-02-16 05:32
國際油價周四 (15 日) 收高，令 WTI 原油和 Brent 原油本周價格返回上漲軌道，係因中東相關的供應不確定性有助於抵消美國原油庫存和產量上升的壓力。
同時，國際能源署 (IEA) 仍預測今年石油需求的增長將大幅放緩。
能源商品價格
市場驅動力
OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，油價仍然非常不穩定，而且上周美國原油庫存意外大增，加劇了油價的波動程度。「中東、經濟和利率存在巨大的不確定性，合理導致了這些重大變化。」
Erlam 認為，油價近期出現更多上行傾向，但總體而言，價格仍處於合理水準，即自通膨角度來看，不會構成擔憂的水準。
美國能源資訊局 (EIA) 周三公布上周(2/9 止) 美國元油庫從增加 1200 萬桶後，WTI 油價連 7 日的漲勢就在當日止步。
XM 投資分析師 Charalampos Pissouros 報告指出，EIA 數據導致原油價格走低，但「由於中東停火談判沒有進展，且兩個 OPEC + 成員國——哈薩克和伊拉克稱將解決超額產量問題 (超過商定的自願減產之範圍)，因此油價任何下降空間都可能有限。」
根據新聞，伊拉克和哈薩克上個月未能完全遵守減產協議，但現已承諾會遵守 OPEC + 石油生產目標。
IEA 周四公布，維持今年石油需求增長在 120 萬桶 / 日不變，較 2023 年的 230 萬桶 / 日下降，理由是經濟成長放緩。總需求量預計平均每日 1.03 億桶。
Velandera Energy Partners 總監 Manish Raj 表示：「沒人相信 IEA 悲觀的預測，因為交易者傾向相信 OPEC 本周初的報告，該報告描繪的需求前景更樂觀。」OPEC 預期今年總需求量預計平均每日 1.044 億桶。
他認為，需求依然強勁、整體股市如此積極且中東局勢依舊緊張，在此環境下，石油分析師很難提出做空石油的理由。
美國天然氣方面，因上周美國供應量降幅低於預期，期貨價格再創 2020 年 6 月以來最低收盤價。
根據 EIA 周四數據，上周美國天然氣供應量減少 490 億立方英呎，低於分析師預期。根據準普爾全球商品洞察調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量下降 710 億立方英呎。
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