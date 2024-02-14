上周美國房貸利率再度回升 讓購屋族縮手

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 21:00

在 12 月和 1 月短暫緩和之後，房貸利率再次走高，這對房貸需求造成了影響。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降 2.3%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從前周的 6.8% 升至上周的 6.87%，是 2023 年 12 月初以來的最高比率；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.59（包括發起費）升至 0.65 支付。

對每周利率變動最敏感的房屋貸款再融資申請本周下降 2%，但較一年前同周高出 12%。現在利率仍比一年前高出約半個百分點，但近期利率較去年秋天 20 年來的高點有所下降，導致更多借款人開始尋找可以節省的資金。然而，目前絕大多數借款人當初的貸款利率仍遠低於目前的利率。

購屋房貸申請本周下降 3%，較去年同期下降 12%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「由於利率上升繼續加劇負擔能力挑戰，加上現有住房庫存仍然較低，購買申請仍然低迷。」

Redfin 最近的報告顯示，過去 4 周待售房屋銷售量較去年同期下降 8%。這個數據是指已簽約的成屋合約。

Redfin 經濟研究主管表示：「購屋者參觀房屋的情況有所復甦，但即使是最初階段的需求也沒有達到每年此時預期的增幅。」「這是因為房貸利率再次攀升，而且大部分地區的冬季天氣比平時更加嚴酷，導致一些購房者留在家裡。」

政府周二 (13 日) 的通膨報告顯示房貸利率仍遠高於預期。根據《抵押貸款新聞日報》報導，30 年期固定利率的平均利率達到 7.08%。