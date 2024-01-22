市場聚焦日本央行會議 技術分析師持續看跌日元

美元周一 (22 日) 表現疲軟，幫助日元走勢相對穩健，較 11 月底以來的最低水準上漲 0.2%。然而，分析師並不看好後市，並從技術面解讀，認為日元貶勢仍將繼續。

市場目前聚焦周二日本央行會議的結論上，市場普遍預期央行將維持負利率及其殖利率曲線控制機制。分析師預計，日本央行的立場不會有太大變化，尤其是在年初發生毀滅性地震後，日本經濟的不確定性增加的情況下。

通膨疲軟和薪資成長緩慢預計也不會對日本央行考慮收緊政策帶來什麼壓力。

此前報告顯示，日本 12 月總體居民 CPI 從年增 2.8% 回落至 2.6%，創下 2022 年 6 月以來的最低水準。日本的核心通膨率 (剔除波動較大的新鮮食品價格) 從 11 月的 2.5% 進一步下降至 2.3%，為 2022 年 7 月以來的最低水準。

日本財務大臣鈴木俊一表示，政府正在仔細關注外匯動態，但幾乎沒有為日元多頭提供任何喘息的機會。

技術分析指標「一目均衡表」傳遞的信號，也不利日元走勢。

美元兌日元一日均衡表呈「三役好轉」(圖表取自 Tradingview)

依據美元兌日元的日 K 線，目前出現 (1) 反轉線向上穿過基準線，(2) 滯後線向上穿過蠟燭線，(3) 蠟燭線向上穿過雲層。被視為日元貶值訊號的 3 個條件全部出現，被稱為「三役好轉」的狀態也於 17 日形成。

大和證券的高級外匯策略師石月幸雄表示：「三個不同的訊號都被認為顯示行情的轉變，三個同時出現是行情明顯的『日元貶值訊號』」。事實上，全年日元大幅貶值的 2023 年也曾在 4 月下旬 - 7 月中旬、8 月中旬 - 11 月上旬出現「三役好轉」。日元貶值趨勢也得到實際印證。