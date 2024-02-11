特斯拉1月在南韓銷量：1輛

鉅亨網新聞中心 2024-02-11 14:42

由於安全、售價、充電設施不足等一系列不利因素影響需求，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 1 月在南韓僅售出 1 輛電動車。

根據近日《彭博》援引分析機構 Carisyou 和韓國貿易部的數據，這是 Model Y 自 2022 年 7 月以來在南韓銷售最糟糕的一個月，當時銷量掛零。

Carisyou 的數據顯示， 不僅是特斯拉，南韓所有電動車銷量均受到影響。1 月南韓新電動車掛牌量較去年 12 月驟降 80%。

由於利率上行和通膨加速，消費者不得不控制支出，電池起火和快速充電設施缺乏也抑制了電動車的需求。

2022 年電動車電池爆炸事件之後，消費者一直擔憂電池的安全性。韓國交通安全局去年 11 月的調查結果發現，約半數受訪電動車車主表示，起火是他們最大的安全擔憂。

另外，南韓電動車快充設施極度缺乏。國際能源署的數據顯示，南韓約 90% 公共充電設施都是慢速充電。

特斯拉並未立即回覆《彭博》的置評請求，但公司發言人說，銷售不佳的原因，是消費者正在等待政府推出補貼政策，且南韓 1 月的銷售通常欠佳。