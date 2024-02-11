特斯拉1月在南韓銷量：1輛
鉅亨網新聞中心 2024-02-11 14:42
由於安全、售價、充電設施不足等一系列不利因素影響需求，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 1 月在南韓僅售出 1 輛電動車。
根據近日《彭博》援引分析機構 Carisyou 和韓國貿易部的數據，這是 Model Y 自 2022 年 7 月以來在南韓銷售最糟糕的一個月，當時銷量掛零。
Carisyou 的數據顯示， 不僅是特斯拉，南韓所有電動車銷量均受到影響。1 月南韓新電動車掛牌量較去年 12 月驟降 80%。
由於利率上行和通膨加速，消費者不得不控制支出，電池起火和快速充電設施缺乏也抑制了電動車的需求。
2022 年電動車電池爆炸事件之後，消費者一直擔憂電池的安全性。韓國交通安全局去年 11 月的調查結果發現，約半數受訪電動車車主表示，起火是他們最大的安全擔憂。
另外，南韓電動車快充設施極度缺乏。國際能源署的數據顯示，南韓約 90% 公共充電設施都是慢速充電。
特斯拉並未立即回覆《彭博》的置評請求，但公司發言人說，銷售不佳的原因，是消費者正在等待政府推出補貼政策，且南韓 1 月的銷售通常欠佳。
這項消息令特斯拉看起來更加艱難。在經歷兩次召回和德國廠暫停生產後，特斯拉今年來股價下跌 22%，成為美股標普 500 指數中表現最差的股票。
與此同時，特斯拉的市值已從 1 月 5 日的 7,540 億美元縮水至 5,890 億美元，威脅馬斯克的全球首富地位。
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