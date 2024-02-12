三大因素 比特幣價值今年可望繼續攀升

鉅亨網新聞中心 2024-02-12 19:59

比特幣市值擠進世界前十名。排在第一位是黃金，比特幣市值與黃金相較，還相差 10 倍左右成長空間。

比特幣周日 (11 日) 價值突破 48000 美元，單日漲幅達 2.15%，市值接近 9500 億美元。Bernstein 分析師表示，比特幣最近上漲是因為人們對 ETF 批准後尚未開發的新需求以及即將到來的減半事件持樂觀態度所推動。減半會削減礦工的獎勵，理論上會導致價格上漲， 因為供應成長放緩。

2004 年 11 月 18 日，道富推出首款黃金 ETF。接下來 8 年黃金價格翻了 2 倍，從最初的 400 美元漲至 1800 美元，市值從約 2 兆美元增至約 10 兆美元，增加約 8 兆美元。

如今比特幣市值約為 9500 億美元左右，不到 2004 年黃金市值的一半。業界人士認為，如果比特幣遵循黃金價格成長軌跡，比特幣的未來市值還會繼續創造歷史新高。

2024 年是比特幣的關鍵年。有 3 大基本面會影響比特幣價格的漲跌。首先，比特幣現貨 ETF 核准；其次是聯準會降息預期；最後是 4 月進行的比特幣減半。

自 2023 年 10 月 27 日起，由比特幣現貨 ETF 核准的市場消息推動，比特幣價格一路上漲，從 27000 美元上漲至 49000 美元附近；2023 年全年漲幅達 162%。

2024 年 1 月 11 日，美國 SEC 核准 11 檔比特幣現貨 ETF 發行商申請，引發全球資本市場格外重視。包含貝萊德在內的主要發行商無論在比特幣儲備或成交量方面都屢創歷史。根據 Bernstein 的數據，比特幣 ETF 在推出第一個月就獲得 18 億美元資金淨流入。

聯準會主席鮑爾 2 月 4 日罕見接受 CBS 獨家專訪，期間談到利率、眼前的危機以及每個人都格外關心的降息時間表。鮑爾沒有給出確切降息時間，但預計 3 月不會降息。也有其他聯準會官員表示，2024 年聯準會降息 2-3 次是合適的。

若以比特幣減半歷史周期每隔 4 年減半一次來看，2024 年是比特幣自誕生以來進行的第 4 次減半。減半時間預計發生在 4 月 23 日；減半時區塊高度為 84 萬顆。