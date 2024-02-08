輝達市值直逼亞馬遜 差距僅不到3%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-08 04:53

今年截至周三 (7 日) 尾盤，輝達股價已飆漲逾 41%，市值達到 1.73 兆美元，僅落後亞馬遜不到 3%，與 Alphabet 的市值差距也不到 5%。輝達市值上一次超越亞馬遜是在 2002 年，當時兩家公司市值都低於 60 億美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三發布樂觀報告，將輝達目標價自 603 美元調升至 750 美元，分析師 Joseph Moore 在給客戶的報告中寫道：「人工智慧需求持續激增。」報告發布後，輝達股價在周三截稿前上漲 2.7%，報每股 700.55 美元。該公司將在 2 月 21 日公布最新業績。

2023 年股價翻逾兩倍後，如今輝達已晉升為全球第五大上市公司。

隨著科技公司競相將 AI 技術納入旗下產品和服務，輝達儼然成為最大受惠者。Meta 和其他大型科技公司向輝達採購價值數十億美元的繪圖晶片。

Moore 表示，即使等待時間漸漸縮短，AI 開發人員仍需等待長達數月的時間，才能透過雲端運算服務供應商使用輝達的處理器。

作為 AI 競賽的早期領先者，微軟 (MSFT-US) 在 1 月擠下蘋果，躍升全球最有價值公司，緊追在後的還有沙烏地阿美(Saudi Aramco)、Alphabet 以及亞馬遜。