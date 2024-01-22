AI PC成當前主流 雖遭同業圍攻 輝達仍老神在在

英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US)、高通 (QCOM-US) 將 AI PC 演算中樞 NPU 嵌入自家晶片，集體圍攻輝達 (NVDA-US) 的 GPU。然而，即使不靠 NPU，輝達 GPU 仍能讓 PC 表現出優異的效能。

上周五 (19 日) 美股收盤，AMD 漲逾 7%、輝達、高通漲逾 4%，英特爾漲近 3%。輝達、AMD 今年以來累計漲幅分別達 23.5%、25.7%，成為晶片需求居高不下的最大兩個贏家。

在剛結束不久的全球消費性電子 CES 展上，英特爾、AMD、高通等晶片巨頭紛紛展示它們在 AI PC 領域的最新成果。英特爾發表酷睿 Ultra 處理器、AMD 發表銳龍 8040、高通推出驍龍 X Elite，皆嵌入專門針對 AI 運算的 NPU，對輝達的 GeForce RTX 40 Super 全面圍攻。

2024 年被普遍視為 AI PC 元年，NPU 則被視為 AI PC 的演算中樞。相較於專注大規模平行運算的 GPU，NPU 主要針對深度學習和神經網路的運算，能夠以更簡單的控制流程、更高的效率以及更低的功耗處理 AI 工作負載。

在這一輪 AI PC 的全球競賽中，輝達似乎慢了一拍，直到 1 月 CES 展會上才推出針對 PC 市場的 GeForce RTX 40 Super 系列顯示卡。

但對比 4 家最新 AI PC 晶片可以發現，輝達即使不使用 NPU，仍能讓 PC 展現出優異的性能。

英特爾酷睿 Ultra 的 NPU 可支援 10 TOPS，AMD 銳龍 8040 的 NPU 性能算力為 16 TOPS，均遠不及 GeForce GPU 的超過 800 TOPS 演算力。

輝達表示，該公司在 AI PC 競賽中處於領先地位，旗下 GPU 是驅動新型筆記型電腦和桌上型電腦的最佳引擎。

過去一年，輝達靠著人工智慧 (AI) 資料中心市場累積上兆美元的估值，分析認為，如果它在 AI PC 領域投入更多精力，不僅可以擴大其消費級 GPU 的銷量，還能進一步鞏固在 AI 硬體領域的王者地位。

一方面，考慮到除了電競筆記型電腦和桌上型電腦，普通電腦出於成本考慮通常不配備獨立 GPU，如果輝達成功向市場推銷「所有 AI PC 都應配置 GeForce 獨立顯卡」，就可以推動各個價位的 GPU 銷量成長。

GPU 一直是 AI 應用開發的基礎，即使是最近火爆的生成式 AI 技術也需要輝達 GPU 來發揮最佳效果。例如，Stable Diffusion 影像產生工具預設需要輝達 GPU，在英特爾或 AMD 晶片上還需要大量調整才能正常運作。

分析認為，如果輝達也能享受 AI PC 的紅利，將進一步鞏固 GPU 在 AI 硬體方面的市占率，加強輝達在整個 AI 產業鏈中的影響力。即使諸如 NPU 的各類 AI 專用晶片層出不窮，仍撼動不了輝達 GPU 在 AI 領域的地位。