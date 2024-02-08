〈財報〉Paypal Q4業績高於預期 但財測令市場失望 盤後挫近8%

鉅亨網編譯許家華 2024-02-08 06:59

PayPal (PYPL-US) 周三 (7 日) 公布，第四季業績優於預期，但其全年與第一季財測均略低於預期，引起盤後股價下跌。

全年 & 第一季財測 vs. 華爾街預期

第一季 EPS：年增率下降至個位數中段 vs. 8.7% (LSEG 調查的共識預期)

全年 EPS：5.10 美元 vs. 5.48 美元 (LSEG 調查的共識預期)

第四季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利 (EPS)：1.48 美元 vs. 1.36 美元 (LSEG 調查的共識預期)

營收：年增 9% 至 80.3 億美元 vs. 78.7 億美元 (LSEG 調查的共識預期)

活躍帳戶數量：下降 2% 至 4.26 億個 vs. 4.2717 億個 (StreetAccount 調查的共識預期)

淨利：年增 52% 至 14 億美元（即每股 1.29 美元）

支付總額：年增 15% 至 4098 億美元 vs. 4055.1 億美元 (StreetAccount 調查的共識預期)

該公司去年同期營收 73.8 億美元、淨利 9.21 億美元（即每股 81 美分）。

PayPal 上周宣布全球裁員 9%，約 2500 個工作崗位。該公司上個月推出新人工智慧 (AI) 功能，為新任執行長 Alex Chriss 領導下的第一個重大公告，他稱這是公司的「下個篇章」。

Chriss 此前曾擔任 Intuit (INTU-US) 小型企業和個體經營集團執行副總裁兼總經理。他稱正在推動公司轉型，並針對業務進行必要的改革，以推動未來幾年的獲利成長。