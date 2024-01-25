鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-25 19:20

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 今 (25) 日舉辦尾牙，執行長兼創辦人黃仁勳指出，去年是 AI 元年，今年將持續下去，更看好世界正處於 AI 擴張和成長的開始，並預計未來十年將看到產業重塑，且會遍及每個產業，另外也指出 AI 晶片供給持續相當緊張，此次來台也與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家共同用餐，提及會共同努力滿足客戶需求。

黃仁勳看好，產業在經過多年共同努力後，迎來 AI 需求大爆炸，自己對 AI 應用感到非常期待，AI 正重塑電腦產業，將是產業的重生，這也是為什麼台灣及台積電 如此重要，台灣系統製造商的生態系統都參與其中。

黃仁勳強調，輝達是加速運算的先驅，也是 AI 運算的先驅，看好 AI 是一個相當大的市場，輝達會將 AI 導入手機、PC、機器人、汽車、雲端以及世界各地的資料中心，預期 AI 將改變一切。

針對 AI 面臨到的挑戰，黃仁勳說，最大的挑戰即是 AI 晶片的產能，強調現階段需求非常強勁、供應卻相當緊張，因此，輝達正和台積電及所有供應鏈一起合作，努力滿足客戶需求，同時推進 AI 技術發展，一方面使 AI 變得更強大，一方面也會注意安全規範，強調 AI 進步都需要大量技術支持，但現在工程資源還無法滿足需求。

另外，輝達多年來一直投資 AI，以提高員工生產力，隨著 AI 無所不在，每家公司都會做同樣的事情來創造 AI 來強化員工生產力，提高員工的工作效率，當公司生產力提高時，公司成長就會加速，連帶提升營收，接下來就可以僱用更多的人， 因此，AI 將成為新一輪生產力浪潮的推動力。

至於來台用餐，黃仁勳說，昨晚自己和父母有與台積電創辦人張忠謀和其夫人張淑芬共同用餐，台積電現任總裁魏哲家也一同參加此次餐敘，除了指出用餐地點是家很棒的餐廳，也在席間向魏哲家談及產品需求相當強勁，希望台積電一同支持客戶需求。