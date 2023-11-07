〈房產〉永慶房產集團不上市不上櫃依舊是第一 穩坐台灣最大房仲集團

這幾年「先誠實再成交」已成為買賣屋消費者朗朗上口的一句話，永慶房產集團靠著堅持「誠實服務」贏得贏得消費者認同，也讓服務版圖持續擴大，旗下五大房仲品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年前三季全台已經開出 160 家店，帶動集團全台服務據點突破 1,650 家店，全台店數市佔也突破 4 成，相較同業的陸續關店、暫緩擴店，永慶房產集團穩健成長，持續穩居台灣最大房仲連鎖集團。

值得一提的是，永慶房產集團今年前三季全台成交件數超過 4.3 萬件，較去年同期增加 4%，對比全台買賣移轉棟數今年前三季較去年同期年減 10.3%，顯見永慶房產集團不僅服務版圖穩健擴大，績效也異軍突起、優於市場。

永慶房產集團 2023 第三季總成交金額較去年同期大增 8 成、來到 2982 億元，凸顯集團績效持續成長中。(圖：永慶提供)

不上市櫃、用「誠實服務」帶領集團成就第一的永慶房產集團董事長孫慶餘指出，服務規模不斷攀升證明我們走在對的道路上。永慶不以追求利潤為目標，堅持與消費者站在一起，對於消費者權益保障、科技工具、系統創新等永續經營的投資預算沒有上限，孫慶餘董事長強調：沒有上市公司股價和 ROI、EPS 的包袱，決策力和執行力更加靈活，從當年網路泡沫之際，加碼投資〈永慶房仲網〉，當政策卡關，一個月就推出「永慶實價登錄 3.0」率先政府、同業將成交行情揭露到門牌，都是以保障消費者利益為依歸的最佳實證。一路走來，我們堅持「先誠實再成交」的服務承諾、致力打造「一個公平交易的房產平台」，也吸引眾多加盟店東長認同而選擇加入，也讓集團服務規模不斷成長，也讓更多消費者可以享受優質服務，這就是一個善的循環。

超越全台買賣移轉棟數增幅的成交件數，也帶動永慶房產集團今年前三季全台總成交金額達 6,740 億元，較去年同期增加近 2 成。特別的是，集團第三季總成交金額較去年同期大增 8 成、來到 2,982 億元，凸顯集團績效正持續成長中。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋近年來持續推出「真房價保證」、「短期交易地圖」等誠實服務，透明與誠實的服務深獲消費者認同，因此，即使今年整體房市成交量量縮，但永慶房屋的績效依舊穩健成長。2024 年我們計畫持續擴大服務量能，預計在雙北直營區新展 17 店。吳良治總經理補充，房仲業是「人」的產業，優質的人才是永慶提供消費者優質服務的關鍵，永慶房屋將持續以實質的保障和福利搶人才。提供業界最優就業方案，業務新人每人皆有前 12 個月每月 5 萬元的收入保障，以及「一對一師徒制」等教育訓練，歡迎求職者與轉職者加入永慶房屋「誠實房仲」的行列。

永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產吸引加盟夥伴的關鍵，除了強大的品牌力和創新力、充沛的集團資源、持續優化的系統和數位工具，就屬「跨品牌深度聯賣」最受矚目。永慶加盟四品牌過去一年累積單店平均聯賣業績達 730 萬元，助攻單店平均業績直逼 2,100 萬元，在不景氣中，依舊蟬聯業界最強創業和最佳發展平台。

永慶房產集團靠著堅持「誠實服務」贏得贏得消費者認同，也讓服務版圖持續擴大。(圖：永慶提供)

而另一個亮點，就是永義房屋成立兩年，就以閃電之姿在台灣開出 150 間加盟店、邁向 200 店。為慶祝永義房屋逆勢成長，永慶房產集團斥資上千萬元，特別打造首支品牌形象廣告「半徑一公里的生活圈，都是家」，展現集團的強力支援，也宣示永義房屋擴大服務規模的決心。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享，即使沒有上市櫃，永慶房產集團依舊成為業界第一，這要歸功於孫慶餘董事長對消費者權益不變的堅持，走過三十多年，始終堅持不賺差價、只收固定費率服務費，從永慶房屋到陸續成立四個加盟品牌，壯大了集團的服務版圖，當年業界的「一滴清流」躍升為「市場主流」，全台消費者都能享受永慶誠實服務，不僅加速了台灣房仲產業的變革，也讓消費者的權益能獲得更完善的保障。。