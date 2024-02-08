〈喜迎金龍年〉12生肖出生率龍年居冠 搶生龍子以兔年結婚率最高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-08 11:47

出生率越來越低，不過現代父母對生龍寶寶有意願仍高。房仲業者觀察內政部戶政司統計資料發現，近 24 年出生率，每到龍年出生率都飆高，2000 年及 2012 年龍年的粗出生率分別為 13.76% 及 9.86%，皆為 12 生肖中之首。

而為搶生龍寶寶，多半選在龍年前三年內結婚，其中又以兔年結婚率最高，2011 年及 2023 年兔年粗結婚率分別為 7.13% 及 5.36%，雖然 2023 年兔年結婚率與前一年虎年相當，不過單以結婚對數來看，兔年仍小勝虎年。

反觀出生率最低，則較常落在虎年，推估可能因虎寶寶傳統習俗禁忌多，因此虎子生得少，而為了不想生虎子，虎年前一年牛年的結婚率也最低，2021 年牛年粗結婚率僅有 4.88%，其餘生肖年結婚率則皆超過 5% 以上。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，多數父母望子成龍，因此每到龍年出生率也高，相對同齡之間的競爭也越激烈，明星學校的額滿狀況也特別嚴重，並依照設籍優先順序來安排入學，因此卡位學區得先確認「時間」和「範圍」，台北不少熱門學區甚至從一出生就得設籍。

張旭嵐提醒，學區雖然主要是在學校周邊，但範圍的認定並非依照距離遠近，有些路段單雙號分屬不同學區，所以為學區而購屋的父母，得根據各縣市教育局的學區查詢系統或公布標準確認學區範圍，並提早置產布局。

此外，雖然租屋設籍也能符合學籍認定，但若學生和家長沒有實際居住在設籍地，可能會不符合入學資格，且有些熱門學校會做家庭訪查，並要求提供居住事實證明，建議為學區卡位的家長還是以自住為優先考量，也減少通勤上學、舟車勞頓的困擾。

全台粗出生率已呈年年下滑，去年 2023 年兔年出生率，還反常比虎年遜色，更創下史上新低點，僅有 5.81%，也顯見少子化浪潮日趨嚴重。