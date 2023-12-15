〈房產〉永慶捐贈政治大學社科院國際會議廳今全新啟用

永慶房產集團及國立政治大學公益產學合作持續深化。由永慶房產集團捐贈的政大社科院國際會議廳翻新工程正式竣工，今 (15) 日舉辦揭牌暨啟用典禮，並展開「政大社科院 30 周年院慶 - 社會正義與永續發展研討會」，為全新的國際會議廳揭開序幕。

典禮現場冠蓋雲集，內政部政務次長花敬群、國立政治大學校長李蔡彥、永慶房產集團董事長孫慶餘、國立政治大學社會科學學院院長楊婉瑩等眾多產官學重量級貴賓皆蒞臨出席，見證永慶與政大以公益出發的創新產學合作邁向嶄新一頁，從促進居住正義擴大至推動社會正義，打造永續社會。

國立政治大學校長李蔡彥致詞時表示，大學是培育人才與知識創發的場域，產業是運用人才與應用知識的場域，學校與產業的攜手合作，可以創造學校產業共贏、社會共好的價值。永慶房產集團推動社會公益，善盡企業社會責任，向來不遺餘力。與政治大學進行的產學合作，更從公益出發，開創多項產學合作、成立「政大不動產研究中心」聚焦居住正義，建立產官學三方良性交流的平台。政大社科院國際會議廳的正式啟用，讓永慶與政大的公益產學合作，除了課程學習、學術研究、政策倡議等軟實力方面的合作，也擴展到硬體設備的合作，樹立「軟硬兼具」的產學合作標竿。

李蔡彥校長表示，全新的政大社科院國際會議廳，首場研討會以「社會正義與永續發展」為題，也展現出社科院和永慶房產集團，與社會脈動相呼應、帶動社會成長的企圖心。李蔡彥校長再次感謝孫慶餘董事長的支持與捐贈，讓政大師生都獲益匪淺。

內政部政務次長花敬群則分享，他受過政大 10 年的栽培，看到社科院 30 年來不斷蒸蒸日上，格局、氣魄與過去截然不同，讓身為校友的他非常與有榮焉。政大校歌中，勉勵學生要身正、意誠；要有服務的精神和豐富的智能，花敬群次長表示，這些意涵跟社科院的理念深度呼應，社科院的訓練，就是要國家、社會和世界做出貢獻，面對不斷變化的時代，政大人都兢兢業業面對這些挑戰。政大的師生在面對時代挑戰、回應社會需求的過程中，能夠享有如此現代、數位、舒適的環境，必定能夠孕育出更多創見、與國際友人激盪出更多思想火花。花敬群次長特別向孫慶餘董事長致謝，持續幫助政大社科院向上蛻變，作為政大的校友，感到非常幸福。

永慶房產集團董事長孫慶餘致詞時分享，政大社科院追求社會正義、分配正義、居住正義的理念，跟永慶房產集團的不炒房、不賺差價、提供給消費者一個公平合理的房產交易平台的理念相當一致，因此永慶非常高興能跟政大社科院從公益出發，展開創新的產學合作。永慶房產集團和政大社科院在 2021 年成立了「政大不動產研究中心」，並在楊婉瑩院長與楊松齡主任的領導之下，帶著一群優秀的教師、學生，產出非常豐碩的成果，成功打造出產官學三方良性對話的交流平台，為不動產產業政策提供建言，現在已成為台灣不動產研究的重要智庫之一。

政治大學校長李蔡彥 (左 2)、永慶房產集團董事長孫慶餘 (右 2)、政治大學前副校長趙怡 (右 1)、政治大學社會科學學院院長楊婉瑩 (左 1)。(圖：永慶提供)

社科院國際會議廳的全新落成，除了是永慶為政大社科院 30 週年院慶獻上賀禮外，更標誌著永慶和政大的公益產學合作展開新的一頁。孫慶餘董事長期許，未來與政大社科院的公益產學合作，不僅以居住正義的角度持續深化，也擴及社會問題的關懷，共創社會的永續發展。政大社科院國際會議廳將是推動居住正義、促進永續社會的新起點、新基地，相信能夠匯入更多產官學的力量，關懷更寬廣的社會議題、也培育更多學子，為社會的正向發展發揮更多影響力。孫慶餘董事長更特別感謝國立政治大學前副校長趙怡，當初大力撮合政大和永慶的公益產學合作，為雙方的合作奠定堅實基礎，才能開展出後來諸多的產學合作成果。

政治大學社會科學學院院長楊婉瑩分享，社科院國際會議廳的竣工，必須要特別感謝永慶房產集團的資源挹注，孫慶餘董事長更是親力親為，帶領永慶團隊與社科院同仁相互協力，將社科院國際會議廳打造成一處友善、開放、共融、永續的會議空間。適逢政治大學社科院 30 周年院慶，楊婉瑩院長也期待從此處開始，政大社科院能為社會培育更多頂尖人才，邁向輝煌的下一個 30 年。

嶄新的社科院國際會議廳正式啟用後，第一場活動即是重量級的「政大社科院 30 週年院慶─社會正義與永續發展研討會」。楊婉瑩院長表示，研討會不僅聚焦攸關國家永續發展的重大議題，更邀集重要的產官學人士會聚一堂、集思廣益，分享創見，讓全新的政大社科院國際會議廳的啟用，更具歷史意義。

「社會正義與永續發展研討會」分別就「發展正義」、「平等包容」和「永續創新」三項大議題進行探討，分別邀請到內政部政務次長花敬群、財政部政務次長李慶華、環境部政務次長施文真、原住民族委員會主委夷將 ‧ 拔路兒、公務人員保障暨培訓委員會副主委呂建德、台北市政府副秘書長游適銘；政大社科院前院長，現政大不動產研究中心主任楊松齡教授、前院長江明修教授、前院長莊奕琦教授，以及橫跨社科院不同系所的諸多教授共襄盛舉。

永慶房產集團與國立政治大學，從公益思維出發，結合大學社會責任和企業社會責任，為促進社會正向發展攜手合作。自 2020 年雙方展開產學合作後，成立政大不動產研究中心，全面深化房地產研究；也開展產創永慶聯名講座、校園記者公益產學合作計畫、永續智慧與共享城市講座，回饋學子產業資源，年年都有具體成果。永慶房產集團表示，未來會持續善盡企業社會責任，為社會注入更多善的力量。