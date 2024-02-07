〈財報〉中東衝突打擊廣告業務 Snap上季營收遜預期 盤後股價狂瀉逾30%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 07:31

Snap 周二收盤漲 4.18% 至每股 17.45 美元。財報發布後，盤後股價狂瀉 32%，跌破 12 美元。

Q1 財測 v.s. 市場預期

營收：10.95 億美元至 11.35 億美元 (中位數為 11.15 億美元) v.s. 11.17 億美元

調整後 EBITDA 虧損：5500 萬美元至 9500 萬美元 v.s. 2190 萬美元

全球日活躍用戶數：4.2 億 v.s. 4.193 億

Q4(截至 12/31) 財報關鍵數據 v.s. 市場預期

營收：13.6 億美元 (年增 5%) v.s. 13.8 億美元 (LSEG)

調整後每股盈餘：8 美分 v.s. 6 美分 (LSEG)

全球日活躍用戶數：4.14 億 (年增 10%) v.s. 4.12 億 (StreetAccount)

每位使用者平均收入：3.29 美元 v.s. 3.33 美元 (StreetAccount)

財報顯示，Snap 上季營收年增 5% 至 13.6 億美元，略遜於市場預期。該公司仍苦苦掙扎於低迷的數位廣告市場，營收已連續六季僅呈個位數成長或下滑。

Snap 將營收成長疲軟部分歸咎於 10 月爆發的以哈衝突，這對廣告業務形成阻力，在 Q4 為公司帶來約 2 個百分比的影響。

Snap Q4 的成長落後於 Meta、亞馬遜以及 Alphabet 等規模較大的數位廣告競爭對手，這些競爭對手的廣告業務均實現雙位數成長。

儘管如此，本季淨虧損收斂至 2.482 億美元，即每股 15 美分。調整後 EPS 為 8 美分，優於市場預期。此外，Snapchat Q4 每日活躍用戶數為 4.14 億，較去年同期成長 10%，其中有將近一半用戶位於北美和歐洲等成熟市場。

Snap 表示，公司現在將優先考量這些地區。執行長 Evan Spiegel 說：「我們正在將更多注意力轉向用戶成長，深化獲利能力最佳地區的參與度。專注在這些將有助於我們提高 Snapchat 的日常活躍使用量、加深內容參與度、提高廣告商業績，最終加快收入成長，並帶動自由現金流增加。」