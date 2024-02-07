紐約Fed調查：1月供應鏈壓力略微升高 紅海航運影響尚未完全顯現

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-07 01:00

紐約聯準銀行周二 (6 日) 發布的一份報告顯示，今年年初供應鏈壓力有所上升，但仍相當低，這表明與中東問題相關的航運中斷尚未完全顯現出來。

該行 1 月全球供應鏈壓力指數從 12 月份的 - 0.15 升至 - 0.11。此指數低於零，表示供應鏈壓力低於正常。1 月的讀數也遠低於 2021 年 12 月創紀錄的 4.33，當時全球供應鏈受新冠病毒大流行相關中斷的嚴重打擊。

供應鏈的動盪是全球通膨壓力激增的關鍵驅動因素，通膨壓力促使聯準會 (Fed) 大幅上調短期利率目標，同時採取措施縮減其在債券市場的足跡。

近幾個月來，通膨壓力急劇減弱，以至於 Fed 現在正在考慮下調利率目標，儘管降息的速度似乎可能比市場上許多人預期的要慢。

Fed 主席鮑爾周日在接受電視新聞節目《60 分鐘》採訪時表示，目前通膨正在下降，但在降低利率之前，還需有更多數據證明，通膨會以可持續的方式朝著央行 2% 的目標回落。

圍繞通膨的一些不確定性與中東發生的事件有關。紅海航運船隻遇襲事件迫使航運轉向更長的航線，幾乎必然導致運價上漲，同時還可能推高通膨，讓 Fed 的對抗通膨任務更加複雜。

鮑爾在受訪時指出，地緣政治風險是可能影響經濟前景的因素，這超出 Fed 的控制能力。但他認為，紅海周圍的麻煩對其他國家構成了更大的威脅。他說，船隻繞道非洲好望角「對歐洲的影響將遠大於對我們的影響」。