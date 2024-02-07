〈紐約匯市〉市場聚焦Fed利率路徑 美元指數自近三個月高點回落

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 05:53

在強勁的經濟數據和聯準會 (Fed) 官員對利率的鷹派立場，將美元推升至近三個月高點後，美元指數周二 (6 日) 回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.27%，至 104.17。

包含非農就業在內等強勁數據，以及 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期的發言，平息了市場對於 Fed 提前大幅降息的普遍臆測。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二表示，若美國經濟表現符合她所預期，則可能為降息敞開大門。但她也說，在通膨持續存在不確定性的情況下，她還沒準備好提供放寬政策的時機。

FOREX.com 全球研究主管 Matthew Weller 說，對外匯交易員而言，主要故事情節是美國經濟將重回 2023 年第三季的例外論。根據 FedWatch，目前市場預估，到 2024 年底 Fed 將降息約 117 個基點，低於 1 月時預測的約 150 個基點。

了解美元強勁趨勢的關鍵在於聯準會相對於其他央行的政策決定，以及利率會維持在多高，因較高的殖利率將提振貨幣。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 外匯研究全球主管 George Saravelos 說：「真正的討論不在於 Fed 是否早或晚幾周降息，而是未來兩年的降息幅度是否會小於全球其他地區。我們預期風險傾向 Fed 以較小幅度放寬政策，這對美元有利。」

在連續兩日走低後，歐元小漲 0.13% 至 1.0756 美元。德國此前公布 12 月工業訂單意外成長，而最新調查顯示，歐元區消費者對未來 12 個月的通膨預期進一步下滑至 3.2%。

裕信銀行 (UniCredit) 外匯策略師 Roberto Mialich 表示：「我們認為，對於歐洲央行可能在 6 月首次降息而非 4 月的政策路徑重定價，將在中期之內支撐歐元。」

澳洲央行周二稍早維持利率不變，但也警告可能進一步收緊政策。澳幣自逾一個月低點反彈，升逾 0.6% 至 0.6523 美元。

三菱日聯銀行 (MUFG) 資深貨幣分析師 Lee Hardman 指出，澳洲央行貨幣政策路徑的重定價「有助於在短期內為澳幣提供適當支持」。陸股反彈也間接提振對澳幣的樂觀情緒，市場對於中國採取進一步行動穩市的臆測正在升溫。

其他貨幣方面，英鎊上揚 0.5% 至 1.2599 美元，自前一日觸及的七周低點回升。

日元升 0.55% 至 147.85 日元兌 1 美元。數據顯示，日本 12 月實質薪資連續 21 個月下滑，但降幅收窄，家庭支出也連續第 10 個月下降，顯示物價漲幅仍超越薪資成長速度，持續為消費者支出帶來壓力。

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