〈財報〉英飛凌上季業績不理想 看淡晶片前景下調全年財測
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 20:04
德國車用晶片大廠英飛凌 (Infineon) 周三 (6 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季營收、獲利均不及華爾街分析師預期。值得注意的是，由於電腦和智慧手機等個人電子產品對晶片的需求將維持數月疲軟，該公司下修本會計年度全年營收預測，不只低於先前預測中值，也不及分析師預期。
展望未來，英飛凌估今年營收將低於預期，主因受到工業客戶半導體需求普遍下滑影響。該公司將 2024 會計年度全年營收下修至 155 億歐元至 165 億歐元 (167 億美元至 177 億美元) 區間，低於先前預測的 170 億歐元中值，也遠低華爾街分析師平均預估的 168 億歐元。
至於本季 (2024 會計年度第二季)，英飛凌表示因為工業應用的電源和感測器晶片銷售將「明顯下滑」，預料工業業務銷售額將下滑至 36 億歐元，低於分析師 40.6 億歐元的平均預期；第二季整體部門利潤率約為 18%，也低於分析師預測的 23.1%。
英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 預估，消費、通訊、運算和物聯網應用領域需求在今年下半年之前都不會出現明顯復甦。儘管中國以外的電動車需求放緩，但對汽車市場的預期「幾乎沒有變化」。英飛凌汽車產業在第一季的營收與前一季相比略有下降，報 21 億歐元。
對此，Bernstein 分析師 Sara Russo 和 Chris Elias 表示，儘管汽車產業依然強勁，但有跡象表明，中國以外的電動車市場正在開始影響前景。
市場分析指出，英飛凌是最新一家財報不及預期的工業半導體供應商，工業生產放緩也影響包括意法半導體 (STMicroelectronics) 和德儀 (TXN-US) 在內的競爭對手。汽車晶片的需求通常占公司營收的 50% 以上，預估將保持強勁，營收成長率在兩位數的範圍內。
根據財報，英飛凌第一季 (截至 12/31) 營收報 37 億歐元，低於 2023 會計年度同期的 39.5 億歐元，也不及 FactSet 分析師預估的 38.2 億歐元；淨利自去年同期的 7.28 億歐元下滑至 5.87 億歐元，不及分析師預估的 5.49 億歐元；其電力和感測器部門營收年減 27% 至 7.65 億歐元，低於分析師預估的 8.26 億歐元；汽車部門貢獻 20.9 億歐元的營收，年增 11%。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇