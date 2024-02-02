美1月ISM製造業指數升至15個月新高 通膨捲土重來

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 00:40

美國 ISM 周四 (2/1) 公布數據顯示，受自 2022 年 5 月以來最強訂單成長推動，今年 1 月製造業指數升至 15 個月新高，雖然仍低於 50 榮枯線下，但表明製造業已經開始站穩腳步，不過供應延遲導致工廠成本上升的跡象，給樂觀消息蒙上陰影。

(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國今年 1 月 ISM 製造業指數報 49.1，高於市場預期的 47.2，也高於修正後前值 47.1，雖然是連續第 15 個月萎縮，延續自 2000-2001 年網路泡沬引發經濟衰退以來最長萎縮周期，但已顯露明顯改善態勢。

與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，美國 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.7，為 2022 年 9 月以來新高，也是至少自 2020 年以來最大增幅，高於市場預期的 50.3，也超過前值 47.9。上述兩份數據報告均顯示出美國製造業逐漸好轉。

(圖：ZeroHedge)

1 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 52.5，前值 47.0

生產指數報 50.4，前值 49.9

僱傭指數報 47.1，前值 47.5

供應商交貨指數報 49.1，前值 47.0

存貨指數報 46.2，前值 43.9

客戶端存貨指數報 43.7，前值 48.1

價格指數報 52.9，前值 45.2

未完成訂單指數報 44.7，前值 45.3

出口訂單指數報 45.2，前值 49.9

原物料進口指數報 50.1，前值 46.4

圖：ISM

觀察指數細項，在去年下半年需求強勁的推動下，1 月訂單指數上升 5.5 點至 52.5，創下 3 年多來最大單月增幅；生產指數自去年 12 月的 49.9 升至 50.4，突破 50 榮枯線，為 4 個月來首次成長；1 月客戶端存貨指數自去年 12 月的 48.1 降至 43.7，創下 2022 年 10 月以來新低。

調查還顯示，美國製造業的復甦仍存有障礙，雖然國內外需求一值穩定，但 1 月出口訂單指數自去年 12 月的 49.9 降至 45.2，為 2020 年 5 月以來最快萎縮速度。

值得注意的是，物價壓力在一月有所攀升，物價指數自去年 12 月的 45.2 大幅躍升至 52.9；1 月原物料進口指數也自先前的 46.4 升至 50.1，為 4 個月來首次上升。

另外，1 月供應商交貨指數自上月的 47.0 升至 49.1，該數據低於 50 表明交貨速度加快。這一成長可能反應冬季風暴造成的延誤，而葉門「青年運動」(Houthi) 武裝份子在紅海造成的影響也可能擾亂供應鏈。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，今年伊始，由於需求激增，企業對未來一年的樂觀情緒已飆升至 2022 年初以來的最高水平。新訂單正以逾一年半以來未見的速度增長，消費品訂單的改善尤其明顯，因家庭受益於通膨放緩和金融環境寬鬆的跡象。

另一方面，工廠也顯示出補充庫存的跡象，一些公司增加投入，以支持未來幾個月更高的產量。隨著企業尋求建立額外的營運能力，就業人數也再次上升，這暗示在進入第一季之際，經濟好轉將進一步增強。