美1月ISM製造業指數升至15個月新高 通膨捲土重來
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 00:40
美國 ISM 周四 (2/1) 公布數據顯示，受自 2022 年 5 月以來最強訂單成長推動，今年 1 月製造業指數升至 15 個月新高，雖然仍低於 50 榮枯線下，但表明製造業已經開始站穩腳步，不過供應延遲導致工廠成本上升的跡象，給樂觀消息蒙上陰影。
具體來看，美國今年 1 月 ISM 製造業指數報 49.1，高於市場預期的 47.2，也高於修正後前值 47.1，雖然是連續第 15 個月萎縮，延續自 2000-2001 年網路泡沬引發經濟衰退以來最長萎縮周期，但已顯露明顯改善態勢。
與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，美國 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.7，為 2022 年 9 月以來新高，也是至少自 2020 年以來最大增幅，高於市場預期的 50.3，也超過前值 47.9。上述兩份數據報告均顯示出美國製造業逐漸好轉。
1 月美國 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 52.5，前值 47.0
- 生產指數報 50.4，前值 49.9
- 僱傭指數報 47.1，前值 47.5
- 供應商交貨指數報 49.1，前值 47.0
- 存貨指數報 46.2，前值 43.9
- 客戶端存貨指數報 43.7，前值 48.1
- 價格指數報 52.9，前值 45.2
- 未完成訂單指數報 44.7，前值 45.3
- 出口訂單指數報 45.2，前值 49.9
- 原物料進口指數報 50.1，前值 46.4
觀察指數細項，在去年下半年需求強勁的推動下，1 月訂單指數上升 5.5 點至 52.5，創下 3 年多來最大單月增幅；生產指數自去年 12 月的 49.9 升至 50.4，突破 50 榮枯線，為 4 個月來首次成長；1 月客戶端存貨指數自去年 12 月的 48.1 降至 43.7，創下 2022 年 10 月以來新低。
調查還顯示，美國製造業的復甦仍存有障礙，雖然國內外需求一值穩定，但 1 月出口訂單指數自去年 12 月的 49.9 降至 45.2，為 2020 年 5 月以來最快萎縮速度。
值得注意的是，物價壓力在一月有所攀升，物價指數自去年 12 月的 45.2 大幅躍升至 52.9；1 月原物料進口指數也自先前的 46.4 升至 50.1，為 4 個月來首次上升。
另外，1 月供應商交貨指數自上月的 47.0 升至 49.1，該數據低於 50 表明交貨速度加快。這一成長可能反應冬季風暴造成的延誤，而葉門「青年運動」(Houthi) 武裝份子在紅海造成的影響也可能擾亂供應鏈。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，今年伊始，由於需求激增，企業對未來一年的樂觀情緒已飆升至 2022 年初以來的最高水平。新訂單正以逾一年半以來未見的速度增長，消費品訂單的改善尤其明顯，因家庭受益於通膨放緩和金融環境寬鬆的跡象。
另一方面，工廠也顯示出補充庫存的跡象，一些公司增加投入，以支持未來幾個月更高的產量。隨著企業尋求建立額外的營運能力，就業人數也再次上升，這暗示在進入第一季之際，經濟好轉將進一步增強。
然而，供應延遲導致工廠成本上升的跡象，給上述樂觀消息蒙上了陰影。交貨成本上升往往與惡劣天氣和近期全球航運中斷有關。這些較高的成本正傳導至工廠收取的商品價格上漲，1 月的漲幅是自去年 4 月以來最快的。因此，如果這些與供應相關的通膨趨勢持續下去，未來幾個月消費者價格可能會出現一些新的上行壓力。
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