AI需求刺激 今年伺服器DRAM搭載容量大增17.3%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-05 17:26

研調機構 TrendForce 表示，2024 年 DRAM 及 NAND Flash 在各類 AI 延伸應用，如智慧型手機、伺服器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以伺服器領域成長幅度最高，Server DRAM 單機平均容量預估年增 17.3%，Enterprise SSD 則預估年增 13.2%。

至於 AI 智慧型手機與 AI PC 的市場滲透率預期應會在 2025 年略有明顯成長，屆時將再帶動 DRAM 平均單機搭載容量同步上升。

伺服器方面，Training AI Server 是目前市場主流，其採用記憶體是以有助於高速運算的 DRAM 產品為主，故相較於 NAND Flash，DRAM 的單機平均搭載容量成長幅度更高，Server DRAM 預估年增率 17.3%，Enterprise SSD 則約 13.2%。

從智慧型手機來看，由於手機晶片主要著眼於運算效能的提升，尚無實際 AI 應用推出，故話題發酵程度有限，同時，去年記憶體價格快速崩跌，在價格來到相對低檔的吸引力，推升 2023 年 DRAM 於智慧型手機單機平均搭載容量年增 17.5%，NAND Flash 單機平均搭載容量年增達 19.2%，容量已能滿足使用者需求。

因此，2024 年在尚未有新應用推出的預期下，不論 DRAM 或 NAND Flash 於智慧型手機的單機平均搭載容量的年成長幅度將放緩，分別預估為 14.1% 及 9.3%。

筆電方面，微軟規範 AI PC 的 CPU 算力需達 40TOPS 以上，目前符合該規格的有高通 Snapdragon X Elite、AMD Ryzen 8000 系列 (Strix Point)，及英特爾 Intel 的 Lunar Lake，但搭載上述 CPU 量產的筆電預計要到今年下半年才會陸續推出，因此對拉高記憶體容量的幫助有限。