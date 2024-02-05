〈穩懋法說〉總經理陳國樺：產業谷底已過 重新回到獲利軌道

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-02-05 15:22

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (5) 日召開法說會，總經理陳國樺指出，受到全球經濟狀況不佳、地緣政治風險等因素，2023 是滿辛苦的一年，不過陳國樺認為，產業谷底已過，將重回獲利軌道。

陳國樺表示，2023 年由於全球經濟不佳，加上通膨問題尚未完全緩解，加上區域衝突不斷等不確定因素，使得 2023 年仍是辛苦的一年。不過在智慧型手機長達 1 年半的庫存調整，加上安卓手機庫存逐漸回到健康的水位，客戶在去年下半年陸續恢復拉貨，包括 Cellular 以及 3D 感測都進入拉貨期，使得 2023 年下半年營收季對季、年對年都恢復成長。

至於穩懋成長動能，陳國樺則表示，隨著未來 AIoT 的趨勢之下，巨量資料高速傳輸的需求，為穩懋帶來中長期的動能。另外，受惠 5G 滲透率提高，手機以及基礎建設都將成長。而 WiFi 6E 與 WiFi 7 的演進，使得 PA 需求增溫，也將帶動手持式裝置以及短距離基礎建設。

VCSEL 等光感測收發元件方面，陳國華說明，將受惠於 AI 資料中心內部傳輸光進銅退的轉變。此外，陳國樺認為，長短距離 LiDAR 未來將在車用 ADAS 成為主流。而低軌衛星崛起，也將使 AI 和大數據可以無縫接軌，地面手機及低軌衛星可以直接通話，也是穩懋成長動能之一。