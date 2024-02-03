〈神準尾牙〉董座蔡文河：2024 總經不確定因素仍多 積極布局AI

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-03 19:59

網通廠神準 (3558-TW) 今 (3) 日舉辦旺年會，董事長蔡文河於致詞時指出，由於總體經濟不確定因素仍多，保守看待 2024 年。AI 時代來臨，蔡文河也表示，神準未來將積極布局，往 AI 的方向前進。

蔡文河表示，神準經歷 2023 年動盪、驚險的一年，但仍繳出好成績，2023 全年營收 166 億元，年增 1.8%。不過蔡文河說，很多人預期 2024 年能否逐漸好轉，但目前觀察包括通膨、聯準會降息以及地緣政治等不確定因素仍多，因此保守看待 2024 年。

蔡文河進一步提到，隨著 AI 時代來臨，神準未來的布局將往 AI 前進。蔡文河說明，AI 分為邊緣運算以及資料中心，神準也在去年專為 AI 設立的 2 個 BU，包括 ICBU(智能通訊) 以及 CNBU(運算網路)。