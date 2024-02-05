〈台股盤前〉台股兔年封關最後交易日 抱緊AI、半導體股迎龍年
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-05 08:51
即將迎來龍年，今 (5) 日為台股兔年封關最後一個交易日，封關後將休市 8 天，台股上周五 (2 日) 在 AI、散熱族群，以及台積電的助攻之下，大盤指數站穩萬八，且均線呈多頭排列。法人看好 AI、半導體族群，可以抱股過年。
回顧上周五台股表現，除 AI、散熱族群強勢表態外，在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與聯發科 (2454-TW) 撐盤下，尾盤湧入 221.74 億元，強拉指數上漲 26.28 點，終場漲 91.82 點，以 18059.93 點作收，站穩萬八，且站上所有均線。不過台指期下跌 26 點，以 18058 點作收。
法人指出，在輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 以及微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭領軍之下，持續看好 AI 以及半導體類股，值得抱股過年，且年後在公司業績走強帶動下，有望拉抬股價繼續攀高。
本周僅有 3 個工作日，不過仍有許多公司趕在農曆年前召開法說會，包括今日將召開法說會的砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW)，周二 (6 日)、周三 (7 日) 分別為記憶體大廠華邦電 (2344-TW)，以及 IC 設計廠譜瑞 - KY(4966-TW)，預料將釋出最新市況與展望。
美股四大指數方面，在優於預期的非農數據，以及企業財報表現亮眼的情形下，周五四大指數皆上漲。道瓊指數上漲 134.58 點或 0.35%，收 38654.42 點；那斯達克指數上漲 267.31 點或 1.74%，收 15628.95 點；標普 500 指數上漲 52.42 點或 1.07%，收 4958.61 點；費城半導體指數上漲 56.24 點或 1.31%，收 4336.73 點。
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