過年上班別鬱卒 加班費和補假 勞動部算給你看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 14:27

農曆春節期間若要上班，應該如何計薪或補假呢？勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）為國定假日，雇主應依勞基法規定給假並給薪，若假日適逢勞工的例例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付工資。

勞動部進一步指出，民間企業多會比照政府行政機關辦公日曆表，企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假，意即本次春節期間也採 7 天連假，可將 2 月 17 日之原定休息日與 2 月 8 日之原定工作日對調。至於 2 月 10 日 (星期六) 大年初一與 2 月 11 日 (星期日) 大年初二，由於適逢原本的休息日及例假，依法應行補假，補假日期為 2 月 13 日及 2 月 14 日。

雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為新臺幣 (下同)36,000 元的勞工（以 36,000 元 ÷30 日 ÷8 小時，推算平日每小時工資額為 150 元），出勤 8 小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、休息日：依《勞動基準法》第 24 條第 2 項休息日出勤加給之規定計算。

試算：150 元 ×1⅓×2 小時 + 150 元 ×1⅔×6 小時＝1,900 元

完全比照政府機關調整出勤者：2 月 8 日及 2 月 10 日

二、國定假日：依《勞動基準法》第 39 條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150 元 ×8 小時＝1,200 元

完全比照政府機關調整出勤者：2 月 9 日、2 月 12 日至 2 月 14 日

三、例假：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

完全比照政府機關調整出勤者：2 月 11 日

勞動部也提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。