勞動部提高改善工作環境補助上限400萬元 AI及智慧化補助最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-02 19:33

為協助 3K（危險、辛苦、骯髒）傳統產業改善工作環境及提升勞工健康安全，勞動部今（2）日宣布，打破過去補助單一產業方式，將特定製程產業納入輔導補助對象，每案補助上限由新台幣 250 萬元提高至 400 萬元，並以採 AI 及智慧化製程改善環境的補助金額最高。

勞動部職安署職業安全衛生組組長張國明於記者會指出，勞動部十多年前就陸續針對鑄造業、表面處理業、印染、橡膠、塑膠製造業等，採取逐年補助單一重點產業的方式協助改善工作環境，今年則有重大改變，訂定「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」，除擴大適用產業外，並強化與同業公會合作及提高補助至 400 萬元。

張國明表示，新訂定的「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」適用補助產業，為就業服務法所規定的特定製程行業，除 D 級高科技製造業外，將 A + 至 C 級產業都納入輔導補助對象。其次，為了鼓勵這些特定製程產業翻轉既有 3K 的印象，只要企業引入先進製程技術或工程改善，像是新設置或汰換減少危害暴露的全新控制設備等，以整體有效改善工作環境促進勞工健康安全的業者，根據改善不同設施等可獲得相關補助，每案合計最高可補助 400 萬元。

有別於以往比較強調希望事業單位自主進行改善，勞動部這次則加強與特定產業同業公會合作，與公會合作簽訂備忘錄，希望透過公會來帶動整體產業改善職業安全環境。

張國明說明，補助項目包括三大類：1. 新設置或汰換減少危害暴露之全新控制設備及工程；2. 新設置或汰換具安全衛生效能之製程機械設備之改善；3. 整體廠房工作環境之改善，每家事業單位補助比例最高 40%，補助上限 250 萬元。如為合作公會之會員廠，補助比例將由 40% 調高至 50%。

張國明指出，透過廠房改善能顛覆以往傳統產業工廠潮濕昏暗、高溫悶熱、噪音粉塵及化學品異味充斥的刻板印象，協助中小企業攬才留才，協助企業的永續發展。特定製程產業補助計畫自即日開辦，申請流程及填寫範例可至「輔導特定製程產業資訊整合網」查詢 (網址：https://3kto3c.osha.gov.tw/)，或電洽勞動部職業安全衛生署，連絡電話：02-8995-6666 分機 8370 或 8377。