勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」 企業單項補助最高20萬元

勞動部為鼓勵企業推動工作生活平衡措施，營造友善職場，辦理 113 年「推動工作與生活平衡補助計畫」，受理申請期限自 113 年 2 月 1 日至 6 月 30 日止，將於下半年撥付，歡迎企業踴躍申請，單項措施補助最高達 20 萬元。

現代職場重視「工作」與「生活」間的平衡，為鼓勵企業推動「工作生活平衡措施」、營造友善職場，勞動部自 103 年開始辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」，並逐年調高各個單項措施的額度。

該計畫補助企業的項目包括：員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、兒童臨時照顧空間、中高齡員工退休準備及調適協助措施等；企業可規劃有助於紓解員工身心壓力的健康講座、運動紓壓課程，或是促進員工親子關係的家庭日、親子手作活動等，協助企業支持員工兼顧工作與家庭生活。其中以針對 45-64 歲對象的「中高齡員工退休準備及調適協助措施」的補助額度最高，可達 20 萬元。

勞動福祉退休司副司長陳惠蓉指出，去年前來申請補助的企業以 99 人以下的中小企業居多，佔半數以上，顯示中小企業在照顧員工生活平衡上最為重視，需求也最高。其次為 250 人以上的大型企業則佔 27%，100-250 人的中型企業佔約 18%。

勞動部呼籲企業提前評估員工需求，規劃工作與生活平衡措施以申請補助，並預計於 113 年 2 月起辦理補助計畫宣導說明會；相關補助申請及宣導說明會資訊請至工作生活平衡網查詢 (https://wlb.mol.gov.tw)，或洽詢本補助計畫諮詢專線 02-3343-1150。