鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-29 11:45

勞動部辦理「勞工生活及就業狀況調查」，去 (112) 年的統計結果顯示，74.6% 勞工對整體工作感到滿意，創該調查歷來的最高，其中以「性別工作平等」（97.3%）滿意度最高，針對目前從事可遠距工作之勞工，未來願意採取遠距工作模式者占 69.1%。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部統計處以參加勞保的本國勞工為調查對象，自 2008 年以來，每年辦理「勞工生活及就業狀況調查」。本次計回收有效樣本 4,095 份，調查期間為 111 年 6 月至 112 年 5 月。

調查顯示：勞工對整體工作感到滿意的比率為 74.6%，較 111 年調查上升 1.2 個百分點，感到普通者占 22.4%，感到不滿意者占 3%。對整體工作感到滿意者之各項目滿意比率，以「性別工作平等」97.3% 最高，其次為「同事間的相處與友誼」96.1%，「工作場所」94% 居第三；對整體工作感到不滿意者之各項目不滿意比率，以「人事考核升遷制度」82.6% 居首，其次為「工資」64.3%，「員工申訴管道之暢通」60% 居第三。

針對勞工遠距工作情形，目前的就業型態大多數仍需在工作現場，表示目前工作不可遠距執行，全部都必須至服務單位執行的占 75.7%，而「可遠距工作」以民意代表 / 主管及經理人員之 47.3% 最高。另一值得注意的現象是，勞工未來願意遠距工作占 6 成 9，針對目前從事可遠距工作之勞工，未來願意採取遠距工作模式者占 69.1%，其中全部都可遠距工作者為 88.9%。

勞工有延長工時 (加班) 者約占 4 成，平均每月延長 13.4 小時：勞工近一年有延長工時 (加班) 者占 41.2%，較 111 年調查下降 0.8 個百分點，其中有延長工時者之平均每月延長工時為 13.4 小時。按行業別觀察，以電力及燃氣供應業有延長工時占 63.1% 最高。

近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機 App 或 Line 等通訊形式交辦工作占 24.5%，較 111 年下降 0.7 個百分點；接獲交辦且當下即執行工作者占 17%，執行工作地點 (可複選) 係回服務單位者占 5.1%，在非服務單位執行占 13.4%，其中後者平均每月實際執行工作時數為 4 小時。

勞工認為目前工作和休閒達到平衡者占 70.9%，較 111 年調查下降 1.8 個百分點，認為工作有點多占 22.7%，認為工作太多占 5.6%，認為休閒有點多占 0.8%。

勞工退休後之生活費用來源，目前尚無規劃者約占 1 成，其餘 (可複選) 則以「勞保老年給付及勞工退休金」占 69.7% 最多，其次為「儲蓄」占 69%，「投資所得」占 51.1% 居第三，「由子女供應」占 3.8%。按性別觀察，男性規劃「投資所得」之占比 54.1% 高於女性之 48.1%，其餘則差異不大。

另勞工已規劃退休年齡者占 12.7%，尚未規劃者占 87.3%，前者規劃退休年齡平均為 61.3 歲。按性別觀察，男性勞工已規劃退休年齡者占 14.2%，高於女性之 11.2%；男性規劃退休年齡平均為 61.6 歲，較女性之 61.1 歲多 0.5 歲。