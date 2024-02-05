〈經濟部年終記者會〉台積電熊本廠開幕規格比照美亞利桑那州廠 經長未規劃參加

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-05 17:32

台積電 (2330-TW) (2330-US) 日本熊本廠將於 2 月 24 日舉行開幕典禮，不只董事長劉德音及總裁魏哲家將親自出席，傳創辦人張忠謀也可能到場。經濟部長王美花今 (5) 日表示，該廠開幕規格將比照美國亞利桑那州廠，不過自己沒有規劃參加。

王美花今日在經濟部年終記者會提到，台積電熊本廠看起來都很順利，確定會在 2 月 24 日開幕，預期開幕會比照美國亞利桑那州廠的規模來舉行，並會邀請我國駐日代表謝長廷以及台積電相關供應商。

她進一步說，過去台日半導體、材料、設備就有合作，隨著台積電到熊本廠設廠，讓台日關係更為緊密，也讓台灣廠商到日本布局擴大。

美國商務部來台向台廠說明最新的半導體輸中管制時程，從 1 月延後至 3 月，王美花則對此回應，由於相關規則說明長達 400 頁，有非常多細節，想了解內容的廠商很多，加上美方視台廠需求來台做說明也並非首次，因此才延到 3 月份來台說明。