職災守護App獲雙標章加持 勞工個資安全再升級

面對數位環境威脅更嚴峻，職災守護再升級，繼 2023 年底通過資訊安全管理系統 ISO 驗證後，職業災害預防及重建中心今（25 日）表示，「職災守護」App 已取得「 App 資安標章」（MAS 標章），進行雙重資安檢測，架構優質且安全的數位服務環境。

職災預防及重建中心自 2022 年 4 月揭牌成立，便積極建置與導入 ISO27001 資通安全管理系統，繼去年底取得財團法人全國認證基金會（TAF）ISO 國際認證後，為了即時協助職災勞工所開發的「職災守護」App，今年也順利取得「行動應用 App 基本資安合格證明 (MAS 標章)」認證，透過行動應用資安聯盟 (MASA) 專業合格實驗室檢測，不論是 Android 或 iOS 作業系統的安全防護，皆符合資安檢測標準。

「職災守護」App 建構了多語言介面，包括繁體中文、英文、泰文、印尼文、越文，開啟 GPS 定位，快速查詢就近職災認可醫療機構資源與政府窗口，即時獲得最新訊息資訊，職災勞工亦可透過該系統提出服務申請，由專人進行一對一服務及轉介，並持續後續的個案進度追蹤。透過「職災資源」專區，除了查詢職災身分外，也提供職災相關書單使用說明及下載。