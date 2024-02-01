勞動基金去年台股賺3309億元 6檔AI小型股成搖錢樹
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-01 16:04
勞動基金運用局今日（2/1）公布去年 12 月底整體勞動基金規模、累計投資收益及收益率皆創下歷年新高，勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，去年基金的投資收益 46% 來自台股，約賺了台幣 3,309 億元，且 AI 概念小型股的收益更甚於大型股，看好今年台股表現，強調勞動基金未來將持續著重穩定而長期操作。
劉麗茹指出，勞動基金自 103 年成立至今已滿十年，規模累積已達 6 兆 349 億，已較 5 年前翻倍，去 (112) 年全球金融市場高檔震盪，但全年投資之評價後收益數為 7193.7 億 元，收益率 12.80％。以基金整體規模來看，國內及國外市場的投資部位各佔 50%，股多於債，台股約佔整體基金規模 20%，去年台股表現亮眼，為了提高整體收益率，現金部位已降至 5%。
以台股投資標的來看，劉麗茹說明，由於上市公司的市值變化，比較去年 6 月底及 12 月底的勞動基金投資標的，前十大公司的所佔比率從 52% 降至 48%，主要是來自股價產生的市值變化，所持比率及結構其實不變，只是去年的小型股走勢較大型股強勁，也為基金帶來不錯的收益率，目前主要集中在 6 家小型的 AI 概念股。
關於今年一月份的整體收益率，劉麗茹表示，由於全球市場及台股的數據表現最近出現疲軟，推估過年前這段時間的投資收益可能不若預期的好，但應該會「損益兩平」，但她強調，基金操作還是追求長期的收益，勞動基金運用局會積極掌握國際市場的動向，適時調整投資佈局，展望今年，從歷史數據來看，美國大選年美股通常表現不錯，但在市場認為美元較弱的心理下，台幣可望攀升，也帶動資金流入，使得台股表現活絡，今年表現值得期待，
回顧 112 年全球仍受高漲的通貨膨脹威脅，各主要央行仍持續 升息，及國際間種種地緣政治因素，台股指數 12 月份上漲 2.85％，累計上漲 26.83％；勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目 標，分散布局於國內、外股票、 債券及另類資產，就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年 （103~112）平均收益率為 5.20％，國保基金近 10 年（103~112）平 均收益率為 5.65％，長期投資績效穩健。
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