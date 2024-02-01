勞動基金去年台股賺3309億元 6檔AI小型股成搖錢樹

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-01 16:04

勞動基金運用局今日（2/1）公布去年 12 月底整體勞動基金規模、累計投資收益及收益率皆創下歷年新高，勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，去年基金的投資收益 46% 來自台股，約賺了台幣 3,309 億元，且 AI 概念小型股的收益更甚於大型股，看好今年台股表現，強調勞動基金未來將持續著重穩定而長期操作。

劉麗茹指出，勞動基金自 103 年成立至今已滿十年，規模累積已達 6 兆 349 億，已較 5 年前翻倍，去 (112) 年全球金融市場高檔震盪，但全年投資之評價後收益數為 7193.7 億 元，收益率 12.80％。以基金整體規模來看，國內及國外市場的投資部位各佔 50%，股多於債，台股約佔整體基金規模 20%，去年台股表現亮眼，為了提高整體收益率，現金部位已降至 5%。

以台股投資標的來看，劉麗茹說明，由於上市公司的市值變化，比較去年 6 月底及 12 月底的勞動基金投資標的，前十大公司的所佔比率從 52% 降至 48%，主要是來自股價產生的市值變化，所持比率及結構其實不變，只是去年的小型股走勢較大型股強勁，也為基金帶來不錯的收益率，目前主要集中在 6 家小型的 AI 概念股。