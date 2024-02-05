和勤1月營收2.45億元年增96% 估今年營收逐季攀升

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 09:06

高階精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (5) 日公告 2024 年 1 月營收 2.45 億元，較去年同期大幅成長 96.22%，並較上月增加 6.07%。爲 22 個月來新高，車用零件出貨維持高檔，以及硬碟 (HDD) 零件出貨拉升，預估今年營收可望逐季攀升。

和勤指出，和勤 2024 年 1 月份兩大業務的營收分別為：車用零件 1.89 億元，占比 77.06%；硬碟機構件 (VCM Plat)4343 萬元，占比 17.64％。車用零件部分，多項產品於去年下半年開始量產，出貨穩定增量中，車用零件營收保持在高檔水準；硬碟零件在客戶庫存水位低，以及 AI 帶動高階儲存硬碟需求下，出貨回升較為明顯，預期今年市場需求逐步回復正常，硬碟零件出貨穩定。

和勤指出依汽車產業特性，產品開始量產之後會持續一段時間穩定增量，和勤近年布局的新能源車零件、商用車變速箱零件都在去年下半年開始量產，再加上積極爭取燃油車回流訂單也於近期陸續談定，這些新訂單都處於量產初期的快速爬升階段，預期除了 2 月受工作天數影響之外，營收將隨著出貨增量攀升。

和勤表示，今年新能源車與燃油車零件同步成長，其中，燃油車成長的部分來自商用車變速箱零件以及進口零件在地化生產。中國正加速商用車往自動變速箱轉進，和勤變速箱零件受惠中國商用車轉型需求成長之外，預期還將增加新零件與新客戶訂單；中國汽車零件供應鏈本土化的趨勢下，和勤陸續接到各車廠的平台件或暢銷車款零件訂單，更進而出口成為全球供應商，這些新訂單毛利率相對高，將取代掉過去毛利率較低的舊訂單。

同時，2024 年年燃油車零件的產品組合大幅優化，對和勤的營收與獲利貢獻都更加明顯。

和勤仍有多項新產品正在開發中，尤其以新能源車零件為重，包括全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等新能源車零件，以及紡織器械零件，均可望於下半年陸續進入量產，延續上半年營收攀升的趨勢。