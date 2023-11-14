〈鴻海法說〉劉揚偉：明年資通訊展望中性 電動車、AI伺服器動能佳

鴻海 (2317-TW) 劉揚偉今 (14) 日表示，明年最需要觀察的影響因素是貨幣政策、通膨以及政經局勢，加上全球經濟成長預期將減緩，所以對明年資通訊展望，會保持較中性看法，電動車、伺服器則是相對看好的二大產品。

劉揚偉表示，明年雲端網路產品中，伺服器會是主要成長來源，尤其是來自雲端服務商 (CSP) 客戶需求持續成長，以及對於 AI 伺服器的強勁需求；通用伺服器庫存消化差不多，已看到成長，明年可望進一步好轉。

電動車方面，劉揚偉表示，Model T 電動巴士持續穩定的生產當中，隨著 MODEL C 也已經進入量產、陸續出貨，對整車營收開始產生貢獻，零組件方面，也逐步擴大項目以及規模，明年營收將繼續成長。

劉揚偉進一步指出，目前電動車有 51 件專案正在進行，有 23 項專案洽商中，與 14 家潛在客戶洽談，電動車 Model C 通過台灣掛牌，第 4 季量產，明年 1 月交車，而鴻海與裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進 (2258-TW) 將在 11 月 20 日上市掛牌創新板。

而鴻海在周日甫完成自主研發的 2 顆「珍珠號」低軌衛星發射及部署，劉揚偉表示，未來 1-2 年，2 顆衛星會執行寬頻通訊實驗與太空環境探測。

劉揚偉進一步指出，接下來將針對次世代通訊結合半導體、AI 和電動車應用，展開更多實驗和探索，在 B5G 及新太空領域上，也與多家雲端平台、太空運算及衛星大廠合作，將低軌通訊衛星產品化。