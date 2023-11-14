〈鴻海法說〉明年資本支出估持平 四大產品同步擴產

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，明年資本支出估持平今年，除了正常營運、自動化投資外，在全球布局上，中國產能投資仍占整體資本支出最大，另外，也持續在美墨、印度及越南等地擴充四大產品產能。

劉揚偉表示，明年在既有資通訊布局上仍以客戶需求為主，中國將擴增新業務、印度消費智能產品持續擴產、越南增加電腦終端產品為主、美國聚焦雲端網路產品，墨西哥則擴大電動車零組件產能。

法人也關注鴻海印度半導體布局進度，對此，劉揚偉僅透露，相關作業持續進行中，若有進展會對外說明，仍會朝構建運營本地化 (BOL) 模式進行，與當地企業持續洽談中。

針對近期中國廠區的稅務土地稽核事件，財務長黃德才表示，了解外界都很關心這件事，也在積極的應對之中，若是有明確的結果，一定會公告讓外界知悉。

黃德才也重申，鴻海一直是以「合法合規」的原則在全球各地經營，目前集團生產經營一切正常，會積極配合相關單位作業，希望可以盡快完成相關工作，減輕外界對於不確定性的擔心。

至於鴻海創辦人郭台銘角逐 2024 年總統大選，外媒也關注鴻海是否會遭到政治壓力，對此，劉揚偉強調，不知道未來會發生什麼事，所以做了很多準備因應可能的所有情況。