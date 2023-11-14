〈鴻海法說〉劉揚偉：AI伺服器拚龍頭 布局AI PC、ASIC應用

針對 AI 布局，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，鴻海是全球最大的伺服器製造商，目標在 AI 伺服器的市占率同步跟進，同時也與客戶合作布局 AI PC、AI ASIC。

劉揚偉表示，雖然目前公司 AI 伺服器占整體伺服器比重還不大，但涵蓋上游模組、基板，到下游伺服器與機櫃整機設計製造，而在生成式 AI 對 GPU 模組與基板技術要求高，也有較高的利潤貢獻，會是公司發展重點。

隨著明年 AI 伺服器 GPU 晶片技術升級，劉揚偉看好，將有助上游模組、基板業務毛利率提升，下游組裝則估持平，在擴大上游市佔率的同時，集團也積極參與下游組裝市場，目標 AI 伺服器市佔率要提升到與整體伺服器一樣的水準。

在 GPGPU(通用繪圖處理器) 及 AI ASIC(特殊應用晶片) 未來發展議題上，劉揚偉認為，短期內 GPGPU 還是 AI 市場主流，像是伺服器和資料中心等，ASIC 還無法抗衡，預計要到 2025 年，AI ASIC 發展才會較明朗，應用則以邊緣端 (Edge AI) 為主，鴻海也會跟相關業者接觸合作。

至於鴻海與輝達 (NVIDIA) 合作的 AI Factory 以及三大智慧平台智慧城市、智慧製造、智慧電動車應用，劉揚偉坦言，預計明年效益還不大，預計要到 2025-26 年才會有業績貢獻。