鮮活果汁獲春節前備貨潮挹注 1月營收4.26億元年增1.39倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-04 12:17

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 度過 2023 年第四季的市場淡季後，營運動能也強勁回升，公司今 (4) 日公布 2024 年 1 月營收爲 4.26 億元，爲 4 個月來新高，月增 55.61%，年增 1.39 倍，也是歷年同期營收次高。

鮮活果汁 -KY 在 2024 年 1 月營收的走高，主要為因應 2024 年春節假期，客戶配合物流作業，提前啟動備貨，加上去年 1 月適逢春節假期，工作天數減少，且已提前至 2022 年 12 月啟動備貨需求，基期相對較低，推升 1 月合收年增 1.39 倍。

鮮活表示，近期連鎖新茶飲品牌持續擴張市場版圖，公司在具專業研發優勢，並配合客戶所需，持續推出多元的客製化產品，站穩中國大陸新茶飲供應商領先群位置。

鮮活果汁 - KY 2023 年相對於去年同期大陸市場因疫情封控造成的比較基期較低，累計 2023 年全年營收達 46.3 億元，改寫歷史新高，年增 12.88%。

鮮活果汁 - KY 旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品公司，已在 2023 年 12 月底主動向中國的證監單位主動撤回 A 股上市申請案，將暫時與在台北股市及中國大陸 A 股上市的「T+A」雙掛牌無緣。

鮮活果汁 - KY 旗下的蘇州鮮活飲品股份有限公司於 2022 年 9 月、2023 年 3 月分別向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所，公司強調，兩次申請都受理。但考量公司自身戰略發展考量，經公司審慎分析，決定終止本次首次公開發行股票並在主板上市事項並撤回相關申請文件。

鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。