電動車支出砍得及時！大摩力推福特：美汽車股首選！

鉅亨網編譯許家華 2024-02-03 09:30

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 周四 (2 日) 在報告中將福特 (Ford) (F-US) 列為美國汽車股首選，大讚該公司縮減電動車支出的舉措。

他認為，電動車採用速度放緩反而有利福特，雖然這趨勢需要再觀察幾季，但福特應能採取相應行動，讓估值損失降至最低。

特斯拉在電動車領域締造的成功讓福特和通用等傳統汽車股黯然失色，這些傳統大廠也不甘讓其專美於前，近年來承諾斥資數十億美元擴大電動車陣容。

然而，事實證明，電動車市場需求未如車商預期。福特今年 1 月中旬宣布削減 F-150 Lightning 電動皮卡產量，並預計 2024 年全球電動車銷量將持續成長，但預計「低於預期」。

Jonas 指出，福特在削減與電動車相關的支出後，可以投入其他領域，反而安撫了憂心忡忡的股東。

「在汽車業，不花的 100 億美元比花掉的 100 億美元更有價值。雖然福特預期不會像通用汽車那樣執行庫藏股，但我們相信福特保存資本的空間很大， 且可將多餘的現金回饋給股東，也可以繼續與技術專家和合作夥伴合作，投資電動車、自動駕駛汽車和軟體定義汽車 (SDV)。」

摩根士丹利將福特股票目標價定在每股 15 美元，摩根士丹利將福特股票目標價定在每股 15 美元，福特周五收高 0.33% 至每股 12.14 美元，意味目標價隱含漲幅約 25%。 摩根士丹利將該股牛市價格定為每股 21 美元。 與此同時，根據 FactSet 的數據，福特股息率為 5.1%。

福特表示，自 4 月 1 日起，Rouge 電動車中心將實施一班制，約 1400 名員工將受到影響。反之，其密西根組裝廠將增加第三條生產線，創造近 900 個工作崗位，以增加 Bronco SUV 和 Ranger 皮卡的產量。