福特汽車將電動皮卡F-150 Lightning產能減半

福特汽車 (F-US) 將於明年將其全電動 F-150 Lightning 皮卡的規畫產量削減約一半，這是該汽車製造商在 2023 年大幅提高電動車工廠產能後的重大逆轉。

知情人士透露，新的生產計畫要求從 1 月開始，位於密西根州迪爾伯恩的福特 Rouge 電動車中心平均每周生產 1600 輛 F-150 Lightning。該汽車製造商之前計畫平均每周生產約 3200 輛。

發言人表示，「我們將繼續讓生產配合客戶需求。」

福特高層最近表示，將取消或延後即將進行的 120 億美元電動車投資，使產量與需求相符。

《汽車新聞》取得一份給供應商的計畫備忘錄，其中首次詳細介紹了 F-150 Lightning 的減產計劃。根據報導，該備忘錄解釋削減是因為「市場需求不斷變化」。

由於價格和利率仍然很高，電動車的需求比許多人預期的要慢。汽車製造商正在努力削減全電動車的生產成本，同時重新考慮未來幾年的生產和產品計畫。

福特今年稍早花了 6 周時間提高密西根工廠 F-150 Lightning 的產能，預計該工廠能夠生產 15 萬輛全電動卡車，是最初計畫產量的 3 倍。

F-150 Lightning 的銷量在 2023 年穩步增加，11 月銷量創下約 4400 輛的單月記錄。今年截至 11 月，該公司僅售出 20365 輛卡車，年增 54%。