瑞銀：AI動能完好無損 5年營收將成長15倍

鉅亨網編譯許家華 2024-02-03 11:26

人工智慧 (AI) 主題讓美股去年大漲，瑞銀分析師周五 (2 日) 報告持續力挺，認為 AI 動能完好無損，AI 路線明確的企業將獲得長期助力。

瑞銀分析師認為投資科技股 (含 AI) 的方向仍然正確，並建議投資者將 AI 領導企業任何過度調整的時間點作為買進時機。

瑞銀認為，AI 獲利趨勢逐漸改善，而資本支出仍然強勁，並指出微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 也提及，因 AI 對營收的貢獻不斷增加，雲端運算較前幾季加速成長。

瑞銀稱：「此外，AI 相關資本支出廣泛增長。微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 也堅定承諾增加 AI 資本支出，以及台積電 (TSM-US) 和 Meta (META-US) 執行長祖克柏對 AI 晶片需求的評論，這些支持了我們對 AI 基礎設施的近期看法。」

瑞銀認為，由於企業有建立和訓練龐大數據庫的需求，因此大部分 AI 相關支出應集中在基礎設施層級。雲端伺服器和 AI 邊緣運算使用圖形處理單元 (GPU)，在此新興趨勢推動下，基礎設施支出的複合年增長率 (CAGR) 預計將達到 50%。

瑞銀預計，隨著 AI 需求擴大且獲利趨勢增加，app 和模型領域將成為中長期的主導力量。「2022-27 年 AI app 和模型的複合年增長率預計達 152%。」報告寫道。