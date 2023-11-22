福特重啟密西根州電池工廠 但大砍規模、產能、人力

由於消費者轉向電動車的速度比預期慢、勞動力成本上升以及公司採取削減成本措施，福特汽車 (F-US) 周二 (21 日) 宣布將重啟但縮減密西根州馬歇爾市電動車 (EV) 電池工廠的投資規模、產能和聘用人數。該工廠曾因使用中國電池製造商寧德時代 (CATL) 的技術而招致美國議員批評。

福特最初今年 2 月宣布欲投資 35 億美元興建該 EV 電池工廠，為福特的全資子公司，但採用寧德時代的技術，生產 EV 使用的新型磷酸鐵鋰（LFP）電池。兩個月前宣布暫停興建該工廠。

根據福特周二消息，該工廠年產能將縮減 43% 至 20 GW，預估職工人數自 2500 人下降至 1700 人。雖然福特拒絕透露該工廠具體削減多少投資金額，但根據減少的產能計算，投資額約降為 20 億美元。

這項決定加劇了全球車商近期對電動車產業的撤退行動。近期電動車需求低於預期，係因成本上升、供應鏈和電池技術的挑戰等問題。

福特通訊長 Mark Truby 表示，公司考慮了所有因素，包括電動車的需求和預期成長、業務計畫、產品周期計畫、可承受性和業務，以確保該工廠能實現永續業務。「在評估所有因素後，我們很高興確認可推進該工廠的建設，儘管縮減了規模和範圍。」

Truby 指出，勞動成本增加是福特決定縮減工廠的因素。福特財務長 John Lawler 上個月表示，公司與工會的新協議將使每輛車組裝的勞動成本增加 850 至 900 美元。該協議將持續到 2028 年 4 月，Lawler 拒絕估計總增加成本金額，但德意志銀行估計，此期間成本約增加 62 億美元。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 沒有立即回應置評請求。

福特周二收低 1.45% 至每股 10.19 美元，今年迄今仍跌逾 12%。