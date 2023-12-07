欲購從速！福特：野馬Mach-E電動車明年起恐不再具聯邦抵稅資格

美國第二大車廠福特汽車 (F-US) 周三 (6 日) 表示，目前在經銷商展示場上陳列的野馬 Mach-E 電動車 ，到明年 1 月後不太可能有資格獲得聯邦稅抵免。

美國財政部上周發布指導意見，詳述了 1 月 1 日將生效的新電池採購限制，旨在使美國電動車供應鏈遠離中國，野馬 Mach-E 目前型號有資格獲得 3750 美元的聯邦稅收抵免。

福特稱其 F-150 Lighting 電動皮卡是否具 1 月 1 日後的稅收抵免資格仍待審核，但拒絕詳述野馬 Mach-E 可能失去稅收抵免資格的理由。

福特今年 Mach-E 電動車今年截至 11 月底在美國的銷售量達 35908 輛，較去年同期增加 3.5%。

福特 10 月曾表示，將降低 Mach-E 部分產量，並推遲約 120 億美元的電動車投資，其中包括推遲在肯塔基州建造第二家電池工廠的計畫。當月該公司也提到，由於供應鏈問題等多重限制，專司生產 F-150 Lightning 的密西根工廠三班制也將暫停一班。

根據路透報導，福特告知經銷商有關稅收抵免的訊息，並稱稅收抵免「年底到期」是催促消費者購買的絕佳動力，現在是接觸通路顧客以完成銷售、並確保他們取得稅收抵免的最佳時機。

福特也告知經銷商，2023 年 Mach-E 和 F-150 Lightning 銷售和租賃的激勵措施將延長。

通用汽車 (GM-US) 上周五預測，美政府新電池採購限制生效後，自家許多電動車明年起將具有稅收抵免的資格。

福斯周三表示，對於田納西州 Chattanooga 組裝的 2024 年 ID.4 是否明年能取得 7500 美元全額稅收抵免資格持「謹慎樂觀態度」。

福特 2021 年 12 月曾預期，2023 年前，供給北美和歐洲的野馬 Mach-E 全電動車的產量增為 3 倍，達到每年 20 萬輛以上。