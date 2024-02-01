滙豐銀估美6月啟動降息 今年續看好美股與強勢美元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 19:52

滙豐 (台灣) 商業銀行今 (1) 日發布 2024 年第一季投資展望，預估美國聯準會將於 6 月啟動降息，今年共降 3 次、每次 0.25%，明年再降息 3 次、每次 0.25%，總計 6 碼，看好美國經濟軟著陸及亞洲結構性成長將支持全球經濟成長表現，今年投資鎖定各個地區的優質債券收益，並將成熟市場國債的存續期延長到中至長期，同時繼續偏好美股及強勢美元。

對於匯率變動方面，滙豐銀行預測，美元指數將從 2024 年第一季 103.2 逐步上升至第四季的 105.0。至於美元兌日圓匯率，2024 年第一季預測為 142，可望逐步上升至第四季的 136。黃金兌美元匯率，滙豐銀行預測 2024 年為每盎司 1947 美元，2025 年預測為每盎司 1835 美元。

財管暨個金事業處投資及財管部資深副總裁李勝凱說明，美國就業市場強韌、消費動能穩健，可望實現經濟軟著陸，而經濟軟著陸及聯準會降息將帶動 2024 年的全球風險投資偏好回升。美國景氣方面，非製造業採購經理人指數近期維持於 50 上方，呈現景氣擴張現象；製造業採購經理人指數則位於 50 下方，呈現景氣緊縮現象，並略有下探趨勢。

展望今年投資趨勢，李勝凱認為，企業獲利表現至為關鍵，尤其美國穩占優勢，利潤率將回升，預期在經濟軟著陸的支持下，美股升勢將擴大至科技股以外的其他領域，我們透過「北美再工業化」、「醫療創新」和「美國抗逆力」主題，在工業、醫療保健和非必需消費品板塊尋找價值。

李勝凱指出，在地緣政治緊張、貿易碎片化和高科技出口限制等影響因素下，西方跨國企業透過在印度和東協建設新的生產設施來執行「中國 +1」策略，以填補其在中國供應鏈的不足，全球供應鏈多元化正在亞洲區域內加快速度。

其中，印度和東協擁有極具吸引力的長期成長機會，受惠區內私人投資維持強勁、人口結構年輕、科技發展蓬勃和綠色轉型等有利結構性因素。

產業方面，人工智慧發展帶動全球對高端晶片的需求高速成長，晶片和記憶體出貨量和售價顯著回升，滙豐看好 2024 年半導體產業景氣將健康復甦，將持續關注亞洲及台灣的科技股。