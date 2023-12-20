〈滙豐經濟展望〉估美未來2年降息6次共6碼 最看好這4國股市

滙豐銀行今 (20) 日舉行 2024 年第一季投資展望說明會，滙豐環球私銀及財管亞洲區首席投資總監范卓雲指出，預期美國聯準會將於 2024 年 6 月開始降息，2024 至 2025 年共降息 6 次，每次 25 個基點 (1 碼)，隨著美國經濟軟著陸、企業盈餘回升及亞洲經濟穩健成長，將改善全球風險胃納，以及股債市投資前景，其中，股票市場最看好美股，亞洲則青睞印度、印尼與南韓股市。

范卓雲表示，預估 2024 年全球經濟成長放緩，僅 2.4%，而美國經濟軟著陸，預估經濟成長率也只有 1.7%，預期美國經濟將在明年第一季築底，下半年景氣好轉，聯準會啟動降息周期。

范卓雲說，由於美國實際殖利率偏高，成長優於其他已開發經濟體，加上地緣政治不明朗支持避險需求，滙豐維持看好美元的觀點。美國啟動降息後，聯邦基金利率可望從現在的 22 年高點 5.375% 降到 2025 年底的 3.875%，利率環境將從逆風轉為順風，降息將會削弱現金回報，對債券市場十分有利。

展望未來六個月，滙豐將採取溫和風險偏好的投資策略，減持現金，對美國國債、全球投資等級債券和避險基金持溫和偏高比重配置。滙豐對全球股票持中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置。

在亞洲 (日本以外) 股票市場，滙豐則青睞結構性成長翹楚，並對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，其中，印度和印尼受惠全球供應鏈重組趨勢、中產階級消費者崛起和年輕人口紅利；滙豐也持續看好亞洲和台灣的科技股，對中國大陸和香港股票保持中性觀點，並聚焦服務消費板塊的機會。

另一方面，中國大陸房地產行業面對結構性調整挑戰，拖累經濟成長展望，預計北京政府明年將加大推出財政和貨幣刺激政策，應可支撐經濟成長。滙豐預期持續的寬鬆政策將支持中國大陸的國內生產毛額在 2023 年及 2024 年分別成長 5.2% 及 4.9%。

范卓雲建議， 2024 年可透過五大投資趨勢把握投資機會，一、從供應鏈重組、亞洲財富和中產階級消費者崛起趨勢中抓住成長動能；二、聚焦生成式人工智慧及機器人、替代燃料和航太科技投資；三、COP 28 為綠色科技和綠色基礎建設創新進一步增添動力；四、城鎮化、醫療保健創新推動的結構性成長機會；五、Fed 首次降息前佈局，瞄準優質債券市場和高級銀行債券。