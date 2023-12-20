〈滙豐經濟展望〉AI引領台灣半導體健康復甦 2024科技股成長可期

滙豐銀行今 (20) 日舉行 2024 年第一季投資展望說明會，滙豐環球私銀及財管北亞首席投資總監何偉華表示，受惠全球人工智慧軟體和記憶體需求強勁成長，帶動價格顯著回升，預期 2024 年台灣半導體產業景氣將健康復甦，各行業紛紛推出可提高競爭優勢的 AI 新應用程式，帶動高端晶片需求快速成長，因此持續看好亞洲和台灣的科技股表現。

何偉華指出，大部分亞洲經濟體通膨逐步回落，預期將在 2024 年跌至各央行的目標區間，遠較大部分其他地區來得早。滙豐認為，亞洲債券殖利率正在見頂，預期澳洲、中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、菲律賓和新加坡將在 2024 年降息，亞洲各央行的貨幣寬鬆政策將在未來一年為亞洲債市提供政策動力。

何偉華說明，亞洲供應鏈重組，從而加強競爭優勢的行業翹楚。在地緣政治緊張、貿易碎片化和高科技出口限制等影響因素下，西方跨國企業透過在印度和東協建設新的生產設施來執行「中國 +1」策略，以填補其在中國供應鏈的不足，全球供應鏈多元化的速度正在亞洲區內加快。

何偉華進一步指出，為減緩地緣政治風險和貿易關稅的影響，我們從亞洲供應鏈重組趨勢中找出贏家，這類企業可受惠強勁的外國直接投資流入，看好受惠「中國 +1」策略的印度和東協企業。

另一方面，中國大陸高增值機械產品、電動車、消費電子產品和服務出口的穩健成長，為亞洲製造商的重要零件供應國，因此，中國在全球製造業供應鏈仍居重要地位。

何偉華認為，印度與東協正在崛起，擁有極具吸引力的長期成長機會，受惠區內私人投資維持強勁，人口結構年輕，科技發展蓬勃和綠色轉型等有利結構性因素。今年印度製造業和服務業成長率一直優於市場預期，強勁的外國直接投資流入和服務出口蓬勃，推動就業、私人消費和生產力快速成長。

印尼也是亞洲其中一個最佳的成長和投資主題，何偉華進一步說明，由於印尼擁有豐富的綠色礦產和金屬儲量 (電動車和電池產業的關鍵原料)，因此當地進一步受惠製造業價值鏈升級。印尼的鎳儲量冠絕全球，估計有 2100 萬噸，佔全球儲量的 22%。

何偉華表示，滙豐以鎖定優質亞洲債券具吸引力的殖利率為重點，並看好亞洲金融債券、印度本幣債券、印尼投資等級準國債、南韓投資等級債券，和中國電訊、媒體與科技企業債券。亞洲投資等級債券指數的綜合殖利率 5.4%，高於過去三年平均的 4.5%。

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